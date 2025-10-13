Marché automobile : vers une baisse historique des prix !

Un climat d’attente s’installe sur le marché automobile en Algérie, alors que les signaux d’une baisse imminente des prix se multiplient, alimentés par le retour en force des importations et le ralentissement du marché local de l’occasion.

Le marché automobile algérien traverse une phase de transition majeure. Depuis plusieurs semaines, l’attente est palpable, presque fébrile, dans les showrooms comme dans les marchés de l’occasion. Une rumeur persistante, désormais étayée par de nombreux indices, laisse entendre qu’une baisse « historique » des prix serait sur le point de se produire. Une perspective qui pousse de nombreux acheteurs potentiels à mettre leurs projets en pause, dans l’espoir de profiter d’un marché bientôt « corrigé ».

Vers une chute historique des prix ? Le marché automobile algérien retient son souffle

Selon plusieurs observateurs, le marché se dirige vers une phase de réajustement inévitable. Des voix s’élèvent sur les réseaux sociaux et dans les milieux spécialisés pour inviter les citoyens à patienter encore quelques semaines avant d’acheter. Les estimations les plus prudentes évoquent une baisse possible comprise entre 20 et 30 millions de centimes, selon les modèles.

Cette prévision repose sur des données concrètes. La reprise des importations, notamment de véhicules d’occasion récents, et la multiplication des offres en provenance de l’étranger, en particulier de Chine. Ces importations viennent bouleverser un marché local jusque-là figé par la rareté de l’offre et la flambée des prix.

L’effet chinois : des voitures à prix cassés qui rebattent les cartes du marché

Les pages spécialisées sur les réseaux sociaux contribuent à accentuer cette pression sur les vendeurs locaux. De plus en plus de publications présentent des voitures chinoises récentes à des prix très compétitifs. Souvent bien en dessous de ce qui se pratique sur le marché national.

Selon le journal El Khabar, ces véhicules, importés dans le cadre du dispositif autorisant l’importation de voitures de moins de trois ans, arrivent dans les ports algériens à des coûts relativement bas.

Associée aux nouvelles mesures douanières qui calculent désormais les taxes selon la valeur réelle du véhicule, cette dynamique contribue à recomposer complètement la logique de l’offre et de la demande.

Résultat, de nombreux acheteurs préfèrent attendre, convaincus que les tarifs actuels ne reflètent plus la réalité du marché.

Voitures d’occasion : les ventes au point mort face aux prix incertains

Ce climat d’attente a directement impacté le secteur de l’occasion, longtemps considéré comme le baromètre de l’activité automobile en Algérie. Dans des lieux emblématiques comme le marché d’Aïn Touta (wilaya de Sétif), l’un des plus importants du pays, les transactions se font rares.

Des vendeurs témoignent d’un ralentissement inédit : « Les gens viennent, demandent, comparent… mais repartent sans acheter », confie l’un d’eux. Pour tenter de sauver les ventes, certains n’hésitent plus à réduire leurs prix de plusieurs millions de centimes, craignant « l’effondrement » annoncé par plusieurs acteurs du secteur.

Les réseaux sociaux, nouvel arbitre du marché automobile en Algérie

Dans ce contexte, les plateformes en ligne jouent désormais un rôle central. De nombreuses pages et groupes se consacrent exclusivement à la mise en relation pour des opérations d’importation individuelle. Affichant des offres attractives et des véhicules neufs ou quasi neufs à des tarifs imbattables.

Si cette évolution introduit une saine concurrence, elle crée aussi une forme d’instabilité. Les importateurs et concessionnaires traditionnels se voient contraints de revoir leur stratégie de prix pour rester compétitifs.

Le marché automobile algérien se trouve donc à un tournant. Entre l’espoir d’un réajustement salutaire et la crainte d’une déstabilisation durable, les prochains mois seront décisifs. La tendance actuelle laisse présager une baisse progressive mais réelle des prix, à mesure que les importations s’intensifient et que les consommateurs reprennent confiance.