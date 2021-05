Marche à Boumerdès : échauffourées entre policiers et manifestants

Des escarmouches ont éclaté, hier soir, à Naciria dans la wilaya de Boumerdés, entre des jeunes manifestants qui voulaient apporter leur soutien et exiger la libération des deux manifestants du Hirak arrêtés à savoir, Brahim Agraniou et Ali Bengana, et les forces de l’ordre, a-t-on appris de source locale.

La ville de Naciria, à l’est de Boumerdès, a vécu hier une soirée de violence inouïe. Les affrontements ont commencé lorsque ces jeunes se sont rassemblés sur une placette pour entamer une marche avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour les en empêcher.

Les forces anti-émeutes, qui se sont déployées en nombre pour empêcher la marche pacifique, n’ont pas hésité à faire usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les groupes des jeunes qui ont investi par plusieurs dizaines les alentours du siège de la place Matoub Lounès, des cités Chouhadas, et La Gare et La Cave.

Un groupe de personnes a réussi tout de même à forcer le cordon et à marcher. Des appels à la libération des détenus politiques ont été scandés par les manifestants.

« Il y a 13 jeunes de notre localité qui sont poursuivis en justice pour leur engagement dans le hirak. La répression doit cesser. Les émeutes de ce soir sont le résultat d’une politique dangereuse qui ouvre la voie à toutes les dérives. Notre commune en a beaucoup souffert », affirme un manifestant dans une déclaration a nos confrères d’ El Watan.

Les heurts, qui ont éclaté vers 18h, se sont poursuivis tard dans la nuit, et à l’heure où nous mettons en ligne, aucune arrestation n’a été signalée, néanmoins selon, des vidéos largement relayées, plusieurs blessés ont été déplorés. À noter que la marche a été précédée par une grève des commerçants qui a duré deux heures.