Rentrée scolaire 2026 – 2027 : La distribution des manuels débutera dès le 1er juillet

L’encre du dernier examen est encore fraîche que le ministère de l’Éducation nationale a déjà enclenché la machine pour la rentrée 2026-2027. Une circulaire signée par le directeur général des finances et des moyens vient d’être transmise aux directeurs de l’éducation de toutes les wilayas.

Son objectif est de mettre fin aux couacs répétés qui ont entaché les précédentes opérations de distribution des manuels scolaires et garantir que chaque élève dispose de ses ouvrages dès le premier jour de classe.

La distribution gratuite lancée dès le 1er juillet 2026

Évaluée comme priorité absolue, la remise gratuite des manuels aux élèves bénéficiaires de l’allocation scolaire spéciale de 5 000 DA constitue le premier chantier du dispositif.

Les directions de l’éducation ont jusqu’au 30 juin pour coordonner avec l’Office national des publications scolaires (ONPS) et recenser les besoins précis de chaque établissement. Cette fenêtre, ouverte du 21 au 30 juin, est non négociable.

Le coup d’envoi de la distribution est fixé au 1er juillet prochain. Ce calendrier anticipé tranche avec les pratiques antérieures, où les livraisons s’éternisaient parfois jusqu’aux premières semaines de cours.

En lançant l’opération en plein été, le ministère parie sur un approvisionnement complet avant même que les élèves ne franchissent les portes des établissements.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large de préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, qui prévoit par ailleurs un allègement des programmes et des recrutements massifs d’enseignants annoncés.

Un suivi financier rigoureux des ventes de manuels

Au-delà de la gratuité, la circulaire encadre également la vente des manuels scolaires destinés aux autres élèves (non éligibles à l’allocation de 5 000 DA).

Les responsables désignés dans chaque établissement devront produire un bilan comptable détaillé : quantités réceptionnées, volumes écoulés, stocks résiduels et recettes engrangées. Ces données devront remonter aux structures compétentes avant le 16 octobre 2026.

Ce mécanisme de traçabilité vise à corriger un angle mort récurrent : le manque de visibilité sur les flux réels de manuels entre les entrepôts de l’ONPS et les salles de classe.

Avec des bilans transmis en cours d’année scolaire, les ajustements pourront être opérés rapidement en cas de tension sur certains titres.

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La question des prix, elle, semble tranchée. En mai dernier, le ministère avait formellement démenti toute hausse des prix des livres scolaires, affirmant au contraire que les tarifs avaient baissé conformément aux directives des hautes autorités. Les familles peuvent donc aborder la rentrée sans craindre de mauvaise surprise sur ce point.

Une prime de 6 % pour motiver les personnels chargés des ventes

Pour inciter les agents mobilisés dans cette opération à s’y investir pleinement, le ministère rappelle l’existence d’une prime incitative fixée à 6 % du montant global des ventes, hors frais. Sa répartition est clairement définie : 60 % reviennent au responsable de l’opération, les 40 % restants à son assistant.

Les directeurs de l’éducation sont chargés d’établir les listes nominatives des bénéficiaires et de transmettre les documents nécessaires au versement effectif de ces primes.

Le ministère insiste sur ce point : le paiement des droits des personnels mobilisés n’est pas une option, c’est une obligation à honorer dans les délais.

L’allocation scolaire, levier central pour les familles vulnérables

Derrière la logistique se cache un enjeu social de taille. L’allocation scolaire spéciale de 5 000 DA, dont les bénéficiaires reçoivent leurs manuels gratuitement, cible les familles aux revenus les plus modestes.

Ce filet de protection s’articule avec d’autres mécanismes d’aide, notamment la bourse scolaire 2026-2027 dont les inscriptions avaient été ouvertes en début d’année à Alger pour les élèves issus de familles démunies.

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Ensemble, ces dispositifs dessinent une politique de soutien à la scolarisation qui cherche à neutraliser le poids financier de la rentrée pour les ménages les plus fragiles. La disponibilité des manuels dès le 1er juillet en est le premier signal concret.