Manuel Valls suggère de raser les quartiers défavorisés de Marseille

Le politicien français et ex-Premier ministre, Manuel Valls s’est exprimé lors d’une visite à Marseille concernant la possibilité de raser les quartiers populaires de la ville.

En effet d’après Valls « Les quartiers plus communément appelés les banlieues qui sont au cœur de la ville, sont marqués par la pauvreté, les inégalités, la violence et l’insécurité. » ajoutant que « là-bas, il faut tout raser, il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers. Mais ça demande une volonté, une grande puissance de l’État et une coopération avec les élus qui ont une grande responsabilité »

L’ancien premier ministre avait émis cette proposition drastique lors de sa visite à Marseille. Ce dernier a déclaré lors de son passage dans l’émission française « Fortes têtes » que dans cette ville « il y a d’abord un échec collectif, dans une ville qui est belle, il faut tout reprendre à zéro ».

Des propos controversés

Cette prise de position subversive a fait réagir La maire adjointe de La cité phocéenne Samia Ghali qui juge que le politicien s’est très mal exprimé. Cette dernière a expliqué que la proposition de manuel Valls « s’appelle la rénovation urbaine. On l’a déjà fait à certains endroits, mais cela prend des années », surenchérissant crûment que les propos tenus par lui sont des « conneries dites dues à une méconnaissance de la ville de Marseille ».

Ghali explique que « quand on détruit une cité, cela prend du temps parce que ce n’est pas aussi simple qu’on veut le penser. Il faut reloger, il faut savoir où est-ce que l’on construit, comment on reconstruit, il faut tenir en compte des crèches, des écoles, des transports en commun… On ne peut pas se permettre de le faire à une échelle aussi importante ».