Manshester City : fin d’une série prolifique pour Riyad Mahrez

Après s’être accordé une place dans la cour des grands en rejoignant Messi et Agüero, Riyad Mahrez espérait continuer sa série de buts marqués lors des 7 derniers matchs. La 25ᵉ journée du championnat anglais a connu le déplacement de Manchester City sur la pelouse de Norwich City, l’occasion se présentait à l’algérien pour creuser davantage le record des hommes de confiance de Pep Guardiola en commençant le match titulaire.

Les occupants de la 18ᵉ place ont tenu tête face au leader de la Premier League jusqu’à ce que l’international anglais Raheem Sterling ne débloque la situation à la 30ᵉ minute de la rencontre par une frappe enroulée du pied droit. Le Fennec a essayé tant bien que mal d’aider son équipe par ses dribles à l’entrée de la surface de réparation et en buttant une fois sur le gardien de but de l’équipe adverse lors de la première mi-temps, en vain.

Un petit regret pour Mahrez ?

Les Cityzens sont revenus forts après la pause en trouvant le chemin des filets à trois occasions, seul petit bémol, Riyad Mahrez ne faisait pas partie des noms de buteurs sur le tableau d’affichage. C’est son coéquipier Raheem Sterling qui a eu la part du lion dans ce match qui s’est terminé à la faveur des mancuniens (0-4).

En effet, l’anglais a inscrit un triplé dont un penalty à la 90ᵉ minute. L’ailier algérien aurait pu faire valoir, de nouveau, ses talents dans son exercice préféré, mais l’entraineur espagnol a décidé autrement. À la 83ᵉ minute, le capitaine des verts a cédé sa place pour le jeune joueur brisélien Kayky.

Cette sortie va permettre au natif de Sarcelles de souffler avant le match de la league des championnats mardi face au club lisboète du Sporting, match dans lequel il retrouvera son compère Islam Slimani. À noter l’accolade chaleureuse ente Mahrez et son entraîneur Pep Guardiola lors de sa sortie. Depuis son retour de la CAN, la relation entre les deux hommes a atteint des sommets, Mahrez regagne la confiance de son entraîneur et ce dernier ne manque de rappeler l’importance du joueur. Ça flirte…