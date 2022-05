Manque d’enseignants en France : des profs algériens à la rescousse

Chaque année en France, le nombre de professeurs diminue de plus en plus dans le secteur de l’éducation. Pour pallier cette pénurie, l’académie de Versailles offre 2000 postes pour la rentrée de septembre 2022. En effet, celle-ci décide de collaborer avec Pole emploi pour embaucher des contractuels. Et ce, en organisant des « Job dating » dès cette semaine.

Comment y être éligible ? Il faut d’abord s’enregistrer en ligne via une plateforme dédiée. Toutefois, il importe de savoir qu’aucun diplôme en lien avec l’enseignement n’est forcément pas requis. Le candidat est seulement contraint de passer un entretien d’embauche qui dure 30 minutes ; et de disposer d’au minimum d’un bac + 3. Une fois la candidature retenue, il passera un deuxième entretien, à la clé un contrat d’un an renouvelable en tant que professeur.

Par ailleurs, les candidats sélectionnés bénéficieront d’une formation au mois d’août 2022 avant le lancement des premiers cours ; mais également d’un suivi pendant toute l’année.

Le « Job dating » est une opportunité, dont le premier jour s’est tenu hier 30 mai 2022 au rectorat de Versailles. En effet, plus de 400 candidats en été recensé. Tous en reconversion professionnels, ils sont venus pour tester un nouveau domaine, celui de l’enseignement.

Amine, enseignante algérienne, à la rescousse

Bien évidemment, une telle opportunité ne passera pas inaperçue aux yeux de la diaspora Algérienne. C’est le cas notamment d’Amina, âgée de 33 ans. Elle s’est installée en France en 2018. Cette algérienne a déjà connu l’enseignement, et ce, par son expérience de six ans en Algérie, notamment en collège. Pour elle, c’est une opportunité qui colle le plus avec ses ambitions.

En effet, la jeune femme n’a pas hésité à démontrer son enthousiasme et sa motivation. Et ne compte à aucun moment laisser passer une telle chance.

Comme cité précédemment, tout le monde peut y postuler, y compris les Algériens résidents en France, à la seule condition de disposer d’un bac + 3.

La Pénurie de la main d’œuvre débarque aussi au Québec

Toujours dans la thématique de la pénurie de la main d’œuvre, mais cette fois de l’autre côté du globe. Oui, on parle du Québec. En effet, il n’hésite pas à enchainer les programmes et à proposer de nouveaux dispositifs ; permettant d’attirer de plus en plus d’étranger qualifié pour y travailler.

Par ailleurs, récemment, le gouvernement Québécois a annoncé une baisse des frais liés aux différentes formations que l’Etat propose. Ainsi, les personnes reliées des établissements universitaires francophones établis au Québec ; régleront les mêmes tarifs de scolarité, et ce, dès l’automne 2023.