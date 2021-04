Manque de liquidités : Le ministre Boumzar rassure

Brahim Boumzar, Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, a déclaré que ses services assureront la disponibilité de liquidité dans tous les bureaux de poste algériens à travers le territoire national pendant le Ramadan tout en améliorant la qualité des services.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Brahim Boumzar a rassuré les citoyens quant à la disponibilité de liquidités à l’approche du mois sacré du Ramadan 2021 au niveau des centres postaux à travers le pays, « Toutes les dispositions sont prises pour qu’il n’y ait pas de problème de liquidités durant le Ramadan», a-t-il déploré.

Afin d’atténuer le phénomène de manque de liquidités, le ministre a fait état d’un dispositif mis en place pour satisfaire les besoins de citoyens, « « Ce problème a été définitivement réglé grâce à l’intervention du ministère des finances qui pris les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité des liquidés au niveau des postes », a-t-il ajouté.

Brahim Boumzar a rappelé que des grandes quantités de liquidités seront injectées avant le mois de Ramadhan, pour mettre fin à ce phénomène qui devient stressant pour les Algériens.

En ce qui concerne le débit internet

En ce qui concerne le service Internet, Boumzar a révélé qu ‘ »il y a une amélioration dans ce domaine, mais pas suffisamment, en particulier avec la demande croissante des citoyens d’améliorer le débit et la couverture complète de toutes les régions. » Et il a estimé que « cela est un droit légitime pour ce que ce service vital ajoute à l’amélioration et au développement de certains services, en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’économie. »

Dans ce sillage, le responsable révéle que d’ici la fin de l’année en cours, le débit internet minimum sera augmenté afin d’améliorer le service. « L’objectif à court terme est d’arriver à un débit minimum à 8 mégas pour que le citoyen puisse accéder à des services à valeur ajoutée », dit-il.

Lors de son intervention, le ministre des Postes et Télécommunications a également lancé un appel aux citoyens, ainsi qu’aux groupes locaux, pour aider les opérateurs téléphoniques à installer des antennes, notamment dans les zones montagneuses, pour permettre une couverture plus large.