Quel sort a été réservé à Manon Relandeau ? Depuis le 27 mars 2026, cette mère de famille de 31 ans, à la tête d’une pension pour chevaux et d’un élevage de vaches nantaises à Saint-Étienne-de-Montluc, s’est volatilisée. Alors que l’enquête piétine et que les questions s’accumulent, le mystère reste entier autour de cette disparition inquiétante en Loire-Atlantique, ne laissant derrière elle que des souvenirs et une attente insoutenable.

Cette affaire complexe mobilise désormais les autorités judiciaires de deux pays : la France et l’Algérie. Au tribunal judiciaire de Nantes, le dossier a été confié à une juge d’instruction arrivée en septembre dernier. De l’autre côté de la Méditerranée, le principal suspect se trouve quant à lui entre les mains de la justice algérienne.

En droit pénal international, la « dénonciation officielle aux fins de poursuites » est un levier d’entraide judiciaire : un État demande à un autre de prendre le relais sur une affaire. Cette démarche permet de déléguer les poursuites à l’étranger, sans pour autant que la justice d’origine abandonne définitivement le dossier.

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Aucune trace de Manon Relandeau depuis le 27 mars 2027

Le 2 avril, le compagnon de Manon Relandeau, un homme de 41 ans, a pris un avion à l’aéroport de Nantes-Atlantique en compagnie de leur fillette de 15 mois. Pour les gendarmes chargés des investigations, ce voyage précipité s’apparente à une véritable fuite. L’homme est aujourd’hui soupçonné du meurtre de sa conjointe et de l’enlèvement de leur enfant.

C’est à Blida, en Algérie, que la cavale du quadragénaire prend fin le 27 avril. Les policiers l’arrêtent dans la maison familiale, où vivent ses parents et sa jeune sœur de 18 ans (la dernière d’une fratrie de cinq).

Si l’on ignorait jusqu’ici si son écrou découlait d’une mise en examen officielle, son avocat apporte une réponse claire : « Nous avons un Code pénal globalement quasi calqué sur celui de la France. Mon client a été inculpé pour meurtre aggravé devant un juge d’instruction », précise Karim Achoui. Placé sous mandat de dépôt criminel pour quatre mois (une mesure prolongeable jusqu’à vingt-huit mois), le quadragénaire espère obtenir sa remise en liberté devant la chambre d’accusation, bien que l’issue d’une telle démarche semble très incertaine.

Des démarches judiciaires pour la garde de l’enfant

Face au magistrat instructeur lors de son interrogatoire de première comparution — le tout premier face-à-face entre un suspect et le juge chargé de l’affaire —, le compagnon de Manon Relandeau s’est montré particulièrement peu loquace. Selon Me Karim Achoui, il n’a répondu que très sommairement aux questions posées, livrant un récit pour le moins sibyllin.

Le suspect clame fermement son innocence et rejette toute implication dans la disparition de l’agricultrice. Son avocat souligne par ailleurs qu’aucun interrogatoire sur le fond n’a encore été mené. Aux yeux de la défense, au-delà des pièces administratives du dossier, aucune preuve matérielle ne vient étayer les accusations portées contre lui.

Désormais, une bataille judiciaire pour la garde de la fillette de 22 mois s’engage des deux côtés de la Méditerranée. À Nantes, plusieurs procédures sont en préparation : « Aucun des titulaires de l’autorité parentale n’est aujourd’hui en capacité de l’exercer », confirme Me Loïc Cabioch. L’avocat défend les intérêts de Nathalie Rousseau, la grand-mère maternelle, qui espère ardemment pouvoir accueillir sa petite-fille auprès d’elle.

Le dossier est jugé hautement sensible et mobilise directement l’attention des ministères de la Justice et des Affaires étrangères. « Il y a plusieurs stratégies judiciaires possibles à adopter », soupèse Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes, rapporte France Ouest. Dans cette configuration exceptionnelle, seul le parquet est habilité à saisir un juge aux affaires familiales.

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