Manifestations 11 décembre 1960: Tebboune adresse un message au peuple

À la veille de la commémoration du soixante-deuxième anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien ce samedi, 10 décembre 2022, a indiqué la Présidence de la République.

En effet, l’Algérie s’apprête à commémorer le 62ᵉ anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, l’un des épisodes importants ayant marqué la Guerre de libération nationale. À cette occasion, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux Algériennes et aux Algériens, à travers lequel il a indiqué que cette commémoration « n’est qu’une autre page de l’histoire de la Nation, témoignant d’un élan national grandiose qui demeurera gravé à jamais dans la mémoire collective en tant que journée historique inscrite dans le registre de l’Algérie ».

« Les journées mémorables de l’Algérie se succèdent pour consolider, à chaque anniversaire de nos glorieux souvenirs, le sentiment de fierté chez la Nation, et rappeler les luttes des générations et le combat du peuple qui s’est distingué par son attachement aux valeurs de liberté et de dignité, s’érigeant en modèle répertorié dans les annales de l’histoire et cité à chaque fois qu’il s’agit de lutter contre le colonialisme injuste ou de relever les défis et les épreuves pour se libérer de son emprise », a écrit le Président Tebboune dans son message.

En outre, le Chef de l’État n’a pas manqué de rappeler le fait que « la journée du 11 décembre 1960 avait accéléré l’internationalisation de la question algérienne et son examen au sein de l’ONU, et avait contribué au renforcement des démarches diplomatiques et médiatiques du Gouvernement provisoire à l’époque ».

Tebboune évoque la commission mixte d’historiens algériens et français

Dans son message, le Président de la République a évoqué « la mise en place d’une commission mixte d’historiens algériens et français », qui s’inscrit dans le cadre de concertations politiques de haut niveaux entre les deux pays. D’ailleurs, il a indiqué que cette commission « traitera le dossier de l’histoire et de la mémoire, en s’attelant, par sa spécialisation, à la recherche historique, l’examen approfondi et la rigueur dans son travail pour faire ressortir la vérité ».

« Au moment où nous commémorons cet anniversaire historique, à la veille du 3ᵉ anniversaire de l’élection présidentielle durant laquelle vous avez placé votre confiance en ma personne, je réitère mon plein engagement à ce que l’histoire et la mémoire demeurent parmi mes plus importantes priorités », a encore affirmé le Président Tebboune.

« L’Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous, doit être celle qui fait de ses journées mémorables des lanternes qui éclairent la voie juste tracée et suivie par nos valeureux Chouhada et Moudjahidine. C’est la voie que nous avons empruntée avec des pas successifs vers l’édification des institutions, l’instauration d’un État de droit et de la loi, la réunion des conditions favorables à la relance économique et au développement social à travers des stratégies et des programmes en cours de mise en œuvre, avec rigueur, à travers le pays. Des programmes dont nous assurons un suivi permanent par fidélité à nos engagements devant le brave peuple algérien », a-t-il encore écrit pour conclure.