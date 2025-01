Manifestation en France : des Algériens de Lyon demandent la débaptisation de la rue Bugeaud

Les Algériens de Lyon se sont regroupés dimanche à 16h devant le 103 rue Bugeaud, dans le 6ᵉ arrondissement de de Lyon. Une manifestation pacifique qui a pour objectif de demander la débaptisation de la rue polémique.

Les manifestants qui se sont réunis suite à l’appel du collectif des Algériens de France, et ce, pour convaincre le maire Grégory Doucet de débaptiser la rue qui porte le nom de Thomas Robert Bugeaud, connu pour ses massacres commis en Algérie au XIXe siècle.

Rue Bugeaud à Lyon : des Algériens exigent un nouveau nom

En effet, plusieurs dizaines d’Algériens se sont réunis dimanche dernier devant la rue polémique pour exiger un changement de nom. Par ailleurs, ils interpellent le maire Grégory Doucet pour débaptiser la rue portant le nom du Maréchal connu pour ses massacres en Algérie.

« Nous sommes les enfants des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été asphyxiés et brûlés vifs par le Maréchal de France Thomas Bugeaud » annoncent les manifestants qui demandent de renommer l’axe situé proche du consulat algérien de Lyon, au nom du « 17 octobre 1961 », notamment en hommage aux 297 Algériens et Franco-Algériens qui ont été assassinés et noyés par Maurice Papon et la France coloniale.

Pour rappel, l’association de la diaspora, l’Union Algérienne, a récemment annoncé porter plainte contre le maire Grégory Doucet pour « apologie de crime de guerre contre l’humanité« .

La rue Bugeaud de Lyon connaîtra-t-elle le même sort que sa sœur parisienne ?

Pour demander de débaptiser les plaques portant le nom de ce personnage connu pour son rôle sanglant dans la colonisation de l’Algérie, une pétition en ligne a été adressée au maire Gregory Doucet. Cependant, ce débat a nourri plusieurs tensions à Lyon.

La demande de débaptisation de la rue Bugeaud, portée par plusieurs associations en raison des atrocités commises par le maréchal, a mis la mairie de Lyon face à un dilemme. Tandis que la municipalité lyonnaise s’est dite ouverte à une réflexion sur ce sujet sensible, le maire du 6ᵉ arrondissement, Pascal Blache, s’y oppose catégoriquement, qualifiant cette initiative de « diversion stérile et coûteuse« .

Pour rappel, en octobre dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré dans le XVIe arrondissement l’avenue Hubert Germain, dont le nom remplacera celui du maréchal controversé Bugeaud.

L’essentiel de l’article :

Des Algériens ont manifesté pacifiquement à Lyon pour demander le changement de nom de la rue Bugeaud ;

La demande de débaptisation suscite une vive controverse au sein de la municipalité. Tandis que les associations algériennes insistent sur la nécessité de rendre justice aux victimes, le maire du 6ᵉ arrondissement s’y oppose fermement, invoquant des raisons pratiques et économiques ;

En demandant le changement de nom de la rue Bugeaud, les manifestants souhaitent que la ville de Lyon reconnaisse les crimes commis en Algérie et honore la mémoire des victimes.

