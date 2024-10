Algérie – Togo : Mandréa révèle la raison de son absence et fait taire les rumeurs

Le sélectionneur du Togo est très confiant avant la double confrontation face à l’Algérie. Il annonce la couleur et lance un grand défi un son homologue Vladimir Petkovic.

Gardien de but titulaire de l’équipe d’Algérie depuis que Raïs Ouahab M’bolhi n’est plus sélectionnable. Mais pour le stage du mois d’octobre, son nom n’a pas figuré dans la liste des joueurs convoqués.

Logiquement, Vladimir Petkovic a été interrogé, lors de la conférence de presse d’avant-stage, sur des raisons de l’absence du portier franco-algérien. Le sélectionneur national a révélé que le joueur a été exempté du stage pour des raisons purement familiales.

Mais Mandréa a pris part au match ayant opposé son équipe, le SM Caen, au FC Lorient. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a laissé place aux rumeurs si le gardien de but a été réellement dispensé par Petkovic ou bien il s’agit d’une mise à l’écart pour une raison extra-sportive.

Mandréa réagit et fait taire les rumeurs

Les rumeurs balancées sur les réseaux sociaux ont suscité la réaction d’Anthony Mandréa. Dans une story publiée sur son compte Instagram, il révèle la raison de son absence.

« Bonjour à tous, pour des raisons purement personnelles et familiales, je ne serai pas présent pour le stage du mois d’octobre, avec l’accord du staff de l’équipe nationale. Il n’y a pas de souci avec le staff, ni avec la direction (la FAF, ndlr) ».

II faut dire que Mandréa se dit « agacé » par les rumeurs. « Merci de respecter ce choix et de ne pas porter de jugement là-dessus », a-t-il écrit, et d’ajouter : « Je serai le premier supporter des Verts durant cette trêve et les deux matchs importants (face au Togo, ndlr). À bientôt inchalah, tahya El Djazaïr ».