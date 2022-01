Mandi, un jeu impressionnant et un amour inaliénable pour l’EN

Les protégés de Djamel Belmadi ont fait la surprise lors de la Coupe d’Afrique 2021 au Cameroun, en sortant dès la phase des poules de cette compétition.

En effet, Youcef Belaili et ses coéquipiers ont été éliminés du tout premier tour de ladite CAN, après une entrée timide et une performance pas assez au niveau des Champions d’Afrique. Le niveau moyen des Verts leur a couté un nul face à la Sierra Leone, ainsi que deux défaites.

La première face à la Guinée équatoriale, qui a mis fin à leur belle série d’invincibilité de 35 matchs invaincus, réalisée lors des trois dernières années et la seconde face à la Côte d’Ivoire, qui a causé leur disqualification.

Mondial du Qatar, une seconde chance pour les Verts ?

Pour cette année en cours, il ne reste plus aux Fennecs algériens que la chance de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, afin de se relever et de prouver encore une fois leur haute performance au monde entier.

À cet effet, et après avoir passé quelques jours dans l’ombre, les hommes de Djamel Belmadi sont revenus au fur et à mesure aux entrainements avec leurs clubs professionnels, tout en préparant aux matchs barrages, prévus à la fin du mois de mars 2022, contre l’équipe camerounaise.

« Rendez-vous en mars » (Mandi)

Sur ce, le défenseur des Verts, Aissa Mandi, a tweeté sur son compte officiel un petit texte dans lequel il s’adresse au public sportif algérien. Le Fennec appel à l’unité dans sa publication, tout en donnant rendez-vous en mars pour la double confrontation (aller-retour) face au Cameroun, comptant pour les barrages des qualifications au Mondial 2022.

« TeamDz encore et toujours. Ensemble dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Rendez-vous en mars », peut-on lire sur le compte Twitter officiel dudit défenseur.

Il convient également de rappeler que le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, ainsi que son coéquipier Haris Belkebla sont déjà exprimés quant à cette douloureuse disqualification et ont même promis un fort retour dans les prochains rendez-vous.