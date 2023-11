L’international algérien, Aissa Mandi a été l’auteur d’un geste fort qui réitère le soutien de tous les Algériens au peuple et à la cause palestinienne.

En effet, pour le compte de la 4ᵉ journée de la phase de poules de l’Europa League, l’équipe de la provenance espagnole de Valence, Villarreal, s’est déplacée sur le terrain chypriote de Larnaca pour affronter l’équipe du Maccabi Haifa. Un match délocalisé et qui s’est déroulé à huis clos.

Ainsi, suite à la minute de recueillement imposée par le club « hôte » en hommage à son entité, l’un des cadres de l’équipe d’Algérie, Aissa Mandi, a refusé de s’aligner sur cette imposition et a boycotté « la minute de silence » qui tentait d’omettre la vérité.

« Seuls neuf joueurs de la Villarreal étaient présents », écrit la presse internationale. Par ailleurs, le défenseur algérien a été rejoint par l’un de ses coéquipiers, l’espagnol d’origine marocaine, Ilias Akhomach. Les sous-marins jaunes ont décroché la victoire à l’issue de cette rencontre sur le score de 1-2.

Aïssa Mandi n’a pas participé à la minute de silence organisée et imposée par le club de l’occupation lors du match Villareal – Maccabi Haïfa. RESPECT AÏSSA 🇵🇸 pic.twitter.com/xuguPQcZBO — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 9, 2023

La toile salue le geste d’Aissa Mandi

Refusant de participer à « la minute de silence » astreinte par le club de Maccabi, l’international Algérien, Aissa Mandi, a été salué par l’ensemble de la communauté algérienne sur les réseaux sociaux. « Bravo Mandi pour ce geste plein de courage », écrit un internaute. « Dargez », ajoute un autre.

Suite au geste de Mandi, d’autres internautes se sont exprimés sur le « deux poids deux mesures » banalisé en affirmant que les joueurs ne sont plus manipulables et qu’ils peuvent prendre la parole et dénoncer certaines pratiques qui use du sport pour faire passer des messages malsains.

Ilias Akomach 🇲🇦 et Aissa Mandi 🇩🇿 n’a pas participé à la minute de silence pour rendre « hommage à israel » Les deux joueurs étaient titulaire. ✅ pic.twitter.com/bgzzciqHOd — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) November 9, 2023

