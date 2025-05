Mandats d’arrêt internationaux contre Kamel Daoud : l’écrivain prend la parole

Outre une plainte en Algérie, Saâda Arbane a également saisi la justice française, accusant Kamel Daoud d’avoir exploité son histoire personnelle dans son roman primé « Houris ». Cette démarche interviendrait alors que l’écrivain ferait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par l’Algérie, selon Le Point.

Cette semaine, Kamel Daoud, auteur du roman Houris qui lui a valu le prix Goncourt 2024, a appris qu’il fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par Interpol Algérie, en plus d’une nouvelle plainte déposée par Saâda Arbane auprès de la justice française.

L’écrivain franco-algérien n’a pas trop tardé pour réagir sur le réseau social X, suite à ces poursuites judiciaires, dans un message adressé à « son pays« .

Visé par deux mandats d’arrêt : l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud réagit

Kamel Daoud, célèbre pour ses romans et ses opinions tranchées, se retrouve actuellement confronté à plusieurs procédures judiciaires aux implications internationales. D’après Le Point, l’Algérie aurait émis deux mandats d’arrêt internationaux à son encontre : le premier en mars et le second en ce début du mois de mai 2025. Ses avocats auraient confirmé ces mandats délivrés par Interpol Algérie.

Alors qu’il fait face à quatre plaintes déposées en Algérie et en France, Kamel Daoud a publié, sur le réseau social X, un message qu’il adresse à son pays : « Pleure, Ô pays bien-aimé ! On accueille tes égorgeurs et on pourchasse tes écrivains. Un jour, nous nous réveillerons enfin avec une terre natale dans nos bras et pas seulement dans nos souvenirs« .

Pleure, Ô pays bien-aimé ! On accueille tes égorgeurs et on pourchasse tes écrivains. Un jour, nous nous réveillerons enfin avec une terre natale dans nos bras et pas seulement dans nos souvenirs.

L’avocate de Kamel Daoud, en l’occurrence Jacqueline Laffont, a confirmé à la presse française qu’une requête va être déposée sans délai auprès de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol pour s’opposer à la diffusion de ces mandats d’arrêt, qu’elle juge « abusifs ».

Houris de Kamel Daoud : les similitudes entre le roman et la vie privée d’une femme devant la justice

Rappelons, l’une des plaintes contre l’écrivain a été déposée auprès du tribunal d’Oran pour « atteinte à la vie privée« , notamment par Saâda Arbane, âgée de 31 ans, qui l’accuse de s’être inspiré de son histoire médicale sans son consentement et en violent le secret de son dossier médical pour écrire Houris.

Aujourd’hui, mercredi 7 mai, se tient la première audience de procédure suite à l’assignation en justice de Kamel Daoud par Saâda Arbane. Cette femme l’accuse d’avoir exploité son histoire personnelle pour écrire son roman Houris, lauréat du prix Goncourt 2024. L’ouvrage suit l’histoire d’une jeune femme égorgée et rendue muette par un groupe armé lors de la décennie noire en Algérie.

L’écrivain a catégoriquement nié ces accusations, comme l’a exprimé dans une chronique publiée dans Le Point. Il a déclaré comprendre la tragédie de la plaignante, mais a fermement affirmé que l’allégation, selon laquelle son roman serait basé sur son histoire, est « complètement faux« .

Cette audience fixera le calendrier pour la défense et pourrait mener à un procès d’ici à la fin de l’année ou début de 2026.

