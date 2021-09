Mandat de dépôt pour Boumala

Arrêté mardi dernier à Alger ; l’activiste et militant du mouvement populaire du Hirak, Fodil Boumala, vient d’être placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach, dans la banlieue Ouest de la capitale.

La décision de son placement en détention provisoire a été prise, ce jeudi 16 septembre, par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), et ce, après avoir été entendu par ce dernier.

Ancien détenu d’opinion ; Fodil Boumala a été arrêté le 14 septembre dernier vers 14 heures, par les services de sécurité. Après avoir été interpellé, le militant du Hirak a été conduit vers le commissariat central d’Alger où il est resté en garde à vue jusqu’à aujourd’hui, jour de sa présentation devant le tribunal.

Lors de son arrestation, les services de sécurité ont également procédé à la perquisition ainsi qu’à la fouille de son domicile son domicile à Alger.

3e mandat de dépôt en 2 ans

Il convient de rappeler que Fodil Boumala avait été placé sous mandat dépôt pour la première fois en septembre 2019 avant d’être libéré en mars 2020 ; après un long procès au tribunal de Dar El Beida (à l’Est d’Alger) qui s’est terminé par une relaxe.

Quelques mois plus tard, en juin 2020, Boumala se fait de nouveau arrêté et placé en détention provisoire, mais il se fait vite libéré après 24 heures de prison. Et aujourd’hui, 15 mois après sa dernière incarcération, il se fait une nouvelle fois incarcéré.