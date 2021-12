Manchester City veut prolonger le contrat de Mahrez avant la CAN

Riyad Mahrez, à l’instar de tous ses coéquipiers de la sélection nationale, ne cesse de briller lors de chaque rencontre footballistique et de nous impressionner avec sa haute performance sur le terrain.

Lié aux Citizens avec un contrat qui s’étale jusqu’en 2023, l’allier algérien du club anglais Manchester City, réalise une belle première partie de saison, et ce, avec 8 buts et deux passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues.

Sur ce, son entraineur Pep Guardiola est très satisfait de ses performances, mais aussi de ses résultats et aurait demandé à ses dirigeants de lui prolonger son contrat, rapportent plusieurs médias français.

En effet, le capitaine des Verts et la star de Manchester City semble bien parti pour prolonger son contrat avec les Citizens, qui ont senti une certaine « menace » de la part du club Parisien, le Paris Saint-Germain.

Ledit club, et selon les mêmes sources, aurait un œil sur l’allier de Manchester City, une situation qui pose un sérieux problème aux Skyblues. Ces derniers ne semblent pas être prêts pour perdre les services du Fennec.

Vers une prolongation jusqu’en juin 2025

À cet effet, et selon le magazine anglais The Sun et plusieurs médias français, la direction du club anglais a décidé de passer à l’action de manière concrète et aurait intensifié les discussions avec Riyad Mahrez, avec l’objectif de conclure sa prolongation avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévu ce janvier au Cameroun.

Dans le même sillage, les mêmes sources rapportent que Manchester City va même proposer à l’allier droit algérien un contrat jusqu’en juin 2025 avec une revalorisation salariale à la clé.

Rappelons que Riyad Mahrez a fait partie des 30 nominés pour le prestigieux trophée du Ballon d’Or de cette année, dont le classement a été dévoilé ce lundi. Le footballeur algérien a finalement occupé la 20e place dudit classement, qui a consacré le joueur du PSG, l’Argentin Lionel Messi comme grand gagnant.