Manchester City : un Riyad Mahrez qui crève l’écran

Djamel Belmadi a su faire de ses jeunes joueurs des talents internationaux dans le ballon rond. Ces derniers ne cessent de briller, d’atteindre les records, mais aussi d’obtenir des titres, grâce au grand monsieur qui les entraine depuis 2018.

En effet, et depuis l’arrivée de Belmadi à la tête du staff technique de l’équipe nationale en 2018, les Fennecs sont en évolution. Les Verts brillent sous le maillot de l’équipe nationale, mais aussi sous celui de leur club professionnel.

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez en l’occurrence, est le plus grand exemple de la réussite de Belmadi. L’ailier droit de Manchester City est en feu en Ligue des Champions.

À chaque fois qu’il est inclus dans un match de son club anglais, le maestro de 30 ans participe toujours à la victoire de ce dernier. C’est d’ailleurs le cas lors du dernier match, déroulé la soirée de ce mercredi 03 octobre, pour le compte de la 4e journée de la phase de Poules de la Champions League.

Mahrez sous le feu des projecteurs

La confrontation a réuni Manchester City à Club Brugges au domicile de City. Le natif de Sarcelles a offert aux Citizens le but de la victoire, après une bonne tête déposée après un centre de Joao Cancelo à la 54e minute, pour faire monter le score final à 4 buts contre un seul, en faveur de City.

Avant de signer son merveilleux but et faire vibrer les filets de l’équipe adverse, le score était nul entre les deux clubs, avec un seul but chacun, et Man City était en grande difficulté à domicile face à son adversaire. Mahrez, et grâce à son but, a redonné l’espoir aux Skyblues ainsi qu’une grande motivation, qui les a permis d’inscrire deux buts supplémentaires avant la fin de la rencontre.

Encore des records pour le capitaine Mahrez

L’ex-joueur de Leicester City semble bien apprécier la Ligue des Champions, notamment avec le Club Brugges, vu que l’Algérien et en quatre rencontres opposant ledit club, s’est transformé en buteur à six reprises.

Par ailleurs, il convient de noter qu’il s’agit du 8ème but de l’international algérien lors de ses 8 dernières apparitions en Ligue des Champions dont 4 buts lors de cette phase de poules. Sur toute l’année 2021, Mahrez en est à 8 réalisations dans la reine des compétitions, ce qui en fait le meilleur buteur derrière Lewandowski.