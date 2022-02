Manchester City : Riyad Mahrez affole les compteurs

Riyad Mahrez, ce talentueux footballeur algérien qui ne cesse d’impressionner l’opinion sportive nationale, européenne, mais aussi mondiale, avec sa haute performance, son magnifique jeu, ainsi que son excellent niveau, et ce, lors de chaque rencontre.

En effet, l’ailier de la sélection nationale semble avoir dépassé la déception de l’élimination précoce de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. En fait, et depuis son retour à son club anglais, Manchester City, Mahrez ne fait que prouver encore et encore que le Fennec est revenu à la compétition en force, et est prêt pour les prochains défis.

C’était d’ailleurs le cas lors de la confrontation d’hier, mercredi 9 février 2022, réunissant les Citizens à leurs homologues de Brentford.

Mahrez encore décisif avec les Citizens

Titulaire avec le onze de départ de l’Espagnol Pep Guardiola, le natif de Sarcelles a fait, une nouvelle fois, trembler les filets de l’équipe adverse, lors de la soirée d’hier, pour le compte de la 24e journée de Premier League.

Le magnifique but de Riyad Mahrez est intervenu suite à un penalty provoqué par son coéquipier Raheem Sterling, à la 39′ minute de jeu, après avoir obligé le défenseur adverse à commettre une faute dans la surface de réparation.

Le Fennec a donc saisi l’occasion pour tirer ledit penalty, le transformant ainsi en un incroyable but dans la cage de Brentford. Avec ce but, Mahrez a ouvert le score aux Skyblues.

Mahrez explose les compteurs

À la 67′ minute du jeu, Guardiola a préféré remplacer son ailier algérien, par Jack Grealish. Deux minutes après ce changement, Kevin De Bruyne a offert aux Citizens le second but, pour conclure la confrontation avec un score de deux buts contre zéro en faveur de Manchester City.

Ainsi, il convient d’indiquer que Riyad Mahrez a inscrit un total de 7 buts en Championnat cette saison. Sur les sept derniers matchs avec Manchester City. Ce dernier a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.

Des statistiques qui ne font que montrer la place de Mahrez dans la sélection de Pep Guardiola, les désignant comme l’un des hommes forts de Manchester City.