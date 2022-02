Manchester City : nouvelle lune de miel entre Guardiola et Mahrez

Éliminé lors du tout premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, le talentueux Riyad Mahrez a surmonté sa déception et est revenu en force.

En effet, le chouchou de Manchester City a fortement marqué son retour à la compétition par un magnifique doublé inscrit dans les filets de Fulham, lors d’un match entrant dans le cadre des 16e de finale de la FA Cup.

Guardiola complimente Mahrez

Le premier but de l’ailier algérien était marqué par un penalty à la 53′ minute. Quant au second, il était inscrit sur une contre-attaque, quatre minutes plus tard (57′). Ce n’est pas tout ! Le Vert a également livré une passe décisive à son coéquipier, qui a saisi à son tour l’occasion pour inscrire un joli but dans la cage de l’équipe adverse. Avec cette haute performance, Mahrez n’a fait que prouver de nouveau son haut niveau.

De son côté, son entraîneur espagnol Pep Guardiola n’a pas manqué de faire l’éloge de son talentueux ailier algérien, qui ne cesse de le satisfaire durant chaque confrontation. « En tant que joueur, il a une qualité spéciale », estime le coach, avant d’ajouter : « Il a la personnalité pour prendre le ballon et faire ce qu’il a à faire ».

« Il a vraiment un talent particulier » (Guardiola)

Dans le même sillage, Guardiola n’a pas hésité à complimenter son joueur algérien : « Il a vraiment un talent particulier. Il sait comment attirer ses adversaires et servir au bon moment un coéquipier démarqué ».

Au sujet des penalty, l’Espagnol a fait savoir : « Nous avions du mal la saison dernière avec les penalty. Maintenant, nous savons qu’il est une garantie dans cet exercice. Il marque chaque penalty qu’il tire, même sous pression ».

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que Riyad Mahrez et ses coéquipiers de la sélection nationale seront au rendez-vous, la fin du mois de mars de l’année en cours, avec une double confrontation aller-retour face à l’équipe camerounaise. Ladite rencontre entre dans le cadre des barrages des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.