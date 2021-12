Manchester City : nouveau record pour Riyad Mahrez

Le talentueux joueur des Verts, Riyad Mahrez en l’occurrence, ne cesse de décrocher encore et encore, des records durant toute sa carrière sportive, avec la sélection de Djamel Belmadi, mais aussi avec ses coéquipiers de Manchester City.

En inscrivant un but dans les filets du club de Newcastle, la star des Citizens a signé ainsi son 50e but avec son équipe anglais, Manchester City.

Il s’agit, en effet, d’un magnifique but marqué lors de la deuxième mi-temps, plus précisément à la 63′ minute, dans les filets de l’équipe adverse, Newcastle, en marge d’une rencontre footballistique entrant dans le cadre de la Premier League anglaise. Notons qua ladite rencontre s’est soldée par une sacrée victoire des Skyblues, avec 4 butes contre zéro.

Avec ce nouveau record, le capitaine des Verts reste toujours le meilleur buteur des Citizens depuis l’entame de la saison.

» Les chiffres ne sont pas importants pour nous » (Mahrez)

Par ailleurs, l’international algérien Riyad Mahrez s’est exprimé, après avoir marqué son 50e but sous le maillot de son club Manchester City, en lançant : « les chiffres ne sont pas importants pour nous. Ce qui est plus important est de bien jouer et gagner un match après l’autre. »

« Les chiffres, peut-être qu’à la fin, si on enregistre beaucoup de victoires, ce serait bien de voir les résultats de son travail, » estime le Fennec, avant de poursuivre : « la chose la plus importante maintenant pour nous est de gagner lors du prochain match. »