Manchester City : Mahrez sur un nuage avec les Cityzens

Après avoir eu la part la plus importante des votes des supporters de Manchester City, l’international algérien, Riyad Mahrez, a reçu le prix du joueur du mois à City.

En effet, pour cette seconde consécration sur le plan personnel du mois de janvier 2023, après celle du but du mois à City, l’ailier les Verts s’est adjugé le titre du meilleur joueur Cityzen. Une récompense qui vient couronner un mois de haut niveau pour l’international algérien.

Pour le mois de janvier 2023, Riyad Mahrez a réussi à inscrire 5 buts et a délivré 3 passes décisives. Des statistiques à la hauteur du talent de l’international algérien qui avait promis un retour en forme après la Coupe du monde 2022. Pour l’instant, le natif de Sarcelles continue à confirmer et à étaler l’étendue de sa palette technique.

Interview de Mahrez : un souvenir d’un passage brumeux en Écosse

Réalisant une interview avec la plateforme « City + »l’international algérien, Riyad Mahrez, a évoqué une anecdote qui lui est arrivée lors d’un passage en Écosse avant le début réel de sa carrière professionnelle.

En effet, dans une courte séquence diffusée sur les réseaux sociaux, Riyad Mahrez a dit, « En 2009, je me suis rendu en Écosse pour passer un test avec le club de Saint-Mirren. J’y suis resté 2 mois. J’ai quitté l’école lors de la période du test. Il devait durer une semaine. » explique-t-il au micro des Cityzens.

Pour cette semaine « décisive » pour le jeune Mahrez, encore très loin des feux des projecteurs, les temps furent difficiles. « C’était dur pour moi là-bas. Je n’avais rien. Je m’entraînais, oui, mais je n’avais pas la moindre idée sur ce qu’allait advenir de moi. » ajoute-t-il.

Le capitaine des Verts continue, « Ça ne pouvait pas durer longtemps comme ça. Mon agent m’a appelé, il m’a dit de prendre le bus, et train et puis l’avion pour rentrer à la maison. Dans la précipitation du départ, j’avais oublié mes crampons au centre de l’entraînement. » raconte-t-il.

Un oubli qui n’a pas dissuadé Mahrez de revenir chercher ce qu’il avait de plus précieux à l’époque, même si cela pouvait lui coûter un retard non espéré. « Je ne savais pas que j’allais partir définitivement, je tenais trop à ces crampons, je n’avais que cette paire. Je suis revenu les chercher en prenant un vélo qui était devant un hôtel. Une fois récupérés, je suis allé rendre le vélo là où elle était, et j’ai pris le bus, le train et l’avion. »