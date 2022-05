Manchester City : Mahrez s’offre une 4ème premier league

Riyad Mahrez et Manchester City ont été officiellement sacrés champions d’Angleterre pour la 2e fois de suite et la 8e fois de son histoire, après sa victoire face à son hôte cet après-midi (3-2). L’international Algérien aura enrichit son palmarès sportif par un nouveau titre.

Pour un «remake» de la saison 2018/2019, Manchester City et Liverpool se sont livrés un duel à distance phénoménal dans le sprint final pour siéger sur le trône de la Premier League. Un petit point sépare ces deux cadors Anglais, faisant la course en tête depuis bien des semaines, au classement après 38 journées. Et, une fois de plus, ce sont les Cityzens, grâce à leur victoire aux dépens de leur hôte Aston Villa, qui ont le dernier mot dans cet épilogue d’un exercice 2021-2022 qui restera dans les mémoires outre-Manche.

Grâce à ce nouveau titre de champion d’Angleterre acquis avec brio, le huitième de l’histoire des Sky Blues, Manchester City conserve ainsi son sacre. Éliminés de toutes les autres compétitions dans lesquelles ils étaient engagés, les hommes de Pep Guardiola auront sauvé leur saison et vont au moins pouvoir célébrer un trophée.

4e titre de la Premier League pour Riyad

Sacré champion d’Angleterre avec Manchester City pour la deuxième fois de suite, Riyad Mahrez aura remporté son 4e titre de la Premier League depuis qu’il a rejoint le championnat Anglais en 2014, soit une avec Leicester City en 2016 et trois avec Man City, respectivement en 2019, 2021 et 2022.

Le capitaine de la sélection nationale aura également enrichit son palmarès sportif. En plus des 4 titres de la Premier League, il compte également la Championship en 2014 avec Leicester City, trois coupes de la Ligue Anglaise (2019, 2020 et 2021), une coupe d’Angleterre (2019) ainsi que deux coupes de Community Shield (2018 et 2019). Des titres tous remportés avec les Citizens.

A rappeler que Riyad Mahrez n’a pas encore tranché sur son avenir, soit de poursuivre l’aventure avec Manchester City ou tenter une nouvelle expérience dans un autre championnat. A une année de la fin de son contrat, c’est après la fin du stage de la sélection nationale qu’il devrait prendre la décision qui s’impose.