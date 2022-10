Manchester City : Mahrez retrouve des couleurs

Titularisé face au FC Copenhague, Riyad Mahrez a enfin réussi à débloquer son compteur but. Il a également délivré une passe décisive. Mieux, il a fourni une très bonne performance. Et pour preuve, il a réalisé d’excellentes statistiques pendant le match.

Comme il fallait s’y attendre, Riyad Mahrez a été aligné parmi le onze de départ à l’occasion du match face au FC Copenhague, pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions UEFA. Un match où la victoire fut une simple formalité pour les Citizens, qui se sont imposés sans forcer sur un score sans appel de cinq buts à zéro.

Le capitaine de la sélection nationale était à la hauteur de la confiance de son entraineur Pep Guardiola. En effet, il a fourni une très bonne performance. Ce fut l’occasion pour débloquer son compteur but après plusieurs matchs de disette. Il a également délivré une passe décisive. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été l’un des grands artisans du brillant succès de son équipe.

Mieux encore, le joueur a joué l’intégralité du match. Du coup, il a gagné un temps de jeu conséquent dans les jambes.

Mahrez dans l’équipe type de la 3e journée de la Ligue des Champions UEFA

Riyad Mahrez a produit une très bonne performance face au FC Copenhague. Ses statistiques parlent d’eux même. En effet, et en plus de son but et sa passe décisive, il a réalisé un taux de 93% de passes réussies, dont 7 passes clés et 6/7 de passes en profondeur réussies.

Avec 92 touches de balles, il compte 2 dribbles réussis sur 3 et 4 duels gagnés. Des statistiques impressionnantes qui lui ont valu la meilleure note du côté de Man City avec 9,1/10.

La cerise sur le gâteau, c’est bien évidemment de figurer dans le onze type de la 3e journée de la Ligue des Champions UEFA. Un onze dans lequel des stars mondiales font parti, entre autres Angel Di Maria, Rodrygo ou encore Sadio Mané.

Ainsi, la bonne performance de Mahrez hier soir lui fera du bien sur le plan mental après un début de saison compliqué. L’international algérien souhaite avoir plus de chance lors des prochains rendez-vous. Mais une chose est sûre, il devra confirmer pour espérer s’imposer de nouveau comme titulaire au sein de la bande à Pep Guardiola.