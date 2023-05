Manchester City : Mahrez réalise une stat historique en Premier League

Manchester City s’est imposé cet après-midi face à Everton en déplacement, sur un score sans appel de 3-0. Riyad Mahrez, l’attaquant algérien de l’équipe, a délivré une passe décisive à son coéquipier international allemand, Ilkay Gundogan, qui a marqué le premier but du match à la 37ème minute.

Il s’agit de la cinquième passe décisive en quatre matchs de suite en Premier League. Il faut dire que c’est un exploit individuel pour le joueur dans le championnat le plus huppé au monde. Mieux, il a consolidé son statut de meilleur passeur arabe et africain de la Premier League avec un total de 61 passes décisives.

La cerise sur le gâteau, c’est qu’il devient le troisième meilleur passeur de la Premier League cette saison, avec un total de 10 passes décisives.

A noter que Manchester City s’empare de la place de leader en Premier League avec 4 points d’écart sur son premier poursuivant, Arsenal. Il se dirige droit vers un deuxième titre consécutif du championnat anglais.

MAHREZ POUR GUNDOGAN ET GOAAALLLLL !!!!! pic.twitter.com/aJj2xxAAc5 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) May 14, 2023

Une performance exceptionnelle de Mahrez

Il faut dire que Riyad Mahrez fait partie des joueurs les plus constants et les plus performants de l’équipe. Sa capacité à créer des occasions et à marquer des buts cruciaux demeure un atout majeur pour l’équipe depuis l’entame de la saison.

La performance du Fennec lors de la victoire contre Everton a été exceptionnelle. Non seulement il a offert une passe décisive, mais il a également été un élément clé dans la création de nombreuses occasions de but. Sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu ont été impressionnantes tout au long du match.

Un joueur clé pour Manchester City

Mahrez a été un élément clé de l’équipe de Manchester City depuis son arrivée en 2018. Sa capacité à marquer des buts et à créer des occasions a permis à l’équipe de remporter de nombreux matchs importants au fil des ans.

Cette saison, les statistiques du capitaine des Verts plaident largement en sa faveur. On espère qu’il reste sur sa bonne lancée pour la suite du parcours.

En conclusion, la performance de Riyad Mahrez lors de la victoire de Manchester City contre Everton a été exceptionnelle. Sa capacité à créer des occasions de but et à offrir des passes décisives a été cruciale pour l’équipe cette saison. Son talent et son engagement ont fait de lui l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, et il continuera à être un élément clé alors que Manchester City vise le titre de champion de Premier League et la Ligue des champions de l’UEFA.