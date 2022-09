Manchester City : Mahrez prend une importante décision sur son avenir

Riyad Mahrez prend une décision importante sur son avenir. Il veut terminer sa carrière à Manchester City, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025.

Après un long suspense, Riyad Mahrez a décidé de poursuivre l’aventure avec les Citizens. En effet, il a prolongé son contrat pour deux autres saisons le mois de juillet dernier. Il est désormais lié avec son club jusqu’en 2025.

Mais, visiblement, le capitaine de la sélection nationale est décidé de poursuivre sa carrière à Man City. C’est à ce club qu’il veuille raccrocher.

« Je veux vraiment terminer ma carrière à City. Je pense que je peux encore jouer en haut niveau le plus longtemps possible. Après, on verra ce que le destin nous réserve ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au site officiel de Manchester City.

L’international algérien ne sait pas encore à quel âge il compte raccrocher. « Je ne sais pas. J’y pense encore. J’aime le football, ce sera donc difficile d’en sortir ». A-t-il ajouté.

A noter que le natif de Sarcelles a été convoité par plusieurs cadors européens lors du dernier mercato estival. Mais il a opté pour la stabilité, en prolongeant son contrat avec Manchester City.

Man City rend un bel hommage à Riyad

Le site officiel de Manchester City a rendu un bel hommage à Riyad Mahrez. En effet, il a publié une vidéo de son premier but inscrit avec les Skyblues en 2018 qui coïncide avec le 22 septembre.

Le champion d’Angleterre lors de la saison écoulée a fait l’éloge de son attaquant puisqu’il a écrit au dessus de la vidéo comme chapeau : « Lorsque le magicien Mahrez a inscrit son premier but avec les champions d’Angleterre ».