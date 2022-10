Manchester City : Mahrez ne tirera plus les pénalties ?

Riyad Mahrez a encore une fois loupé un pénalty lors de la soirée d’hier face à Borussia Dortmund. L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, aurait décidé de ne plus confier à son joueur la tâche de tirer les pénaltys.

Manchester City a affronté hier soir le Borussia Dortmund, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions UEFA. Riyad Mahrez a été aligné parmi le onze de départ. Mais il a fourni une prestation loin des attentes.

Pis encore, le capitaine de la sélection nationale a raté un pénalty à la 58e minute, privant ainsi son équipe d’ouvrir le score et éventuellement revenir avec les trois points de son déplacement en Allemagne. C’est la deuxième fois qu’il loupe un pénalty après celui lors du match face à Copenhague dans la compétition européenne.

Guardiola va-t-il dispenser Mahrez de tirer les pénaltys ?

Dans une déclaration accordée aux médias à l’issue de ladite rencontre, l’entraineur de Man City, Pep Guardiola, n’a pas caché d’exprimer son inquiétude quant au grand nombre de pénalties ratés par son équipe.

« J’admire le courage et la responsabilité du tireur. Mais on rate trop de pénaltys, c’est problématique. Ce sont de petits détails qui font la différence ». A-t-il déclaré.

Poursuivant sa déclaration, le technicien espagnol défend Riyad Mahrez. « J’admire le courage de Riyad. Il y a trois ans, il avait tiré un pénalty pour faire match nul (1-1) et nous aider ainsi à atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions UEFA pour la première fois ».

Seulement, il aurait décidé de ne plus confier la tâche de tirer les pénaltys à l’international algérien. « Il avait tant envie de marquer et du coup il a prit le courage d’aller tirer le pénalty. Mais devra continuer à s’entrainer et faire une pause en ce moment ». A-t-il indiqué.

Il faut dire que Mahrez est entrain de vivre un début de saison compliqué avec Man City. Il sera appelé à retrouver vite son meilleur niveau.