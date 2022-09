Manchester City : Mahrez livre sa première passe décisive de la saison

Le champion en titre de la Premier League anglaise, le club de Manchester City, continue de survoler le championnat phare du royaume britannique.

En effet, après une victoire difficile lors de la précédente journée du championnat face au club londonien de Cristal Palace, les hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, ont eu la main forte face à leur adversaire du jour, le club de Nottingham Forest.

Ainsi, pour la réception du promu, les Cityzens ont fait étalage de leur puissance offensive. Entreprenant et faisant preuve de pression sur le camp adverse dès les premières minutes, les joueurs de Manchester City ont été récompensés par l’ouverture du score à la 12e minute du jeu.

Ce premier but de ce qui s’est avéré par la suite un bal offensif a porté la signature de l’attaquant norvégien, Erling Haaland. Le nouvel attaquant de City ne s’est pas arrêté sur ce dernier but et a doublé, et même triplé la mise pour ses coéquipiers en l’espace de 38 minutes.

Remplaçant pour ce 5e match de la saison, l’international algérien, Riyad Mahrez, a pris part au récital de son équipe dès la 55e minute. Ainsi, l’ailier algérien a été décisif peu après son entrée en jeu et a délivré une passe décisive pour son coéquipier argentin, Julian Alvarez.

La passe du natif de Sarcelles a permis à ce dernier d’inscrire le 5e but de la rencontre à la 65e minute du match. À 3 minutes de la fin du match, les joueurs mancuniens ont porté le score de la rencontre à 6-0.

Une victoire écrasante qui permet aux Cityzens de consolider leur place de dauphin avec 13 points derrière le leader du championnat, Arsenal, qui en compte 15.

Highlights from a sensational night at the Etihad! 💥#ManCity pic.twitter.com/VffZXNwqaT — Manchester City (@ManCity) August 31, 2022

La Ligue Des Champions arrive

Pour le retour de la compétition prestigieuse du continent européen, le club de Manchester City a hérité d’un groupe à sa portée.

Néanmoins, les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, disputeront un match en championnat avant l’entame de la compagne européenne.

Ainsi, Manchester City affrontera le club Birminghamien d’Aston Villa pour le compte de la 6e journée de Premier League. Après ce match, Manchester City se déplacera en Andalousie pour affronter le Séville FC pour la journée inaugurale de la Ligue Des Champions.

Ce match se jouera le mardi 06 septembre prochain. Les hommes de Guardiola devront se méfier puisque leur groupe en Champion’s League comporte, en outre, l’équipe allemande du Borussia Dortmund. Un adversaire qui s’est montré rugueux à maintes reprises et que les joueurs de Manchester City recevront le 14 septembre prochain.

Cependant, la profondeur du banc des Cityzens devrait jouer en leur faveur pour faire face à ces différents adversaires. À noter qu’un match non moins important pour le club de Manchester City sera joué au milieu de cette semaine européenne.

Ainsi, les champions d’Angleterre accueilleront le club de Tottenham en amont du match face à la formation du BVB et en aval du match contre le club de Séville.