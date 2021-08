Manchester City : Mahrez auteur d’un nouveau but sublime

Opposé à Barnsley hier samedi en match de préparation, le Manchester City a pu compter sur un Riyad Mahrez particulièrement en jambes.

Déjà buteur plus tôt dans la préparation, l’ancien du Leicester City n’aura pas tardé à confirmer sa forme. Pep Guardiola, le coach du City qui voulait tant prolonger son attaquant, voit déjà son choix totalement justifié et validé.

En effet, Mahrez récidive cette fois avec une nouvelle réalisation, mais aussi une passe décisive lors de la large victoire sur le score de 4 à 0 face à Barnsley (Champioship).

Servi admirablement par son coéquipier, à savoir le français Benjamin Mendy , Mahrez reprend le ballon sans se poser de question et avec une magnifique volet du pied gauche ne laissant aucune chance au gardien adverse.

Avec cette nouvelle performance XXL, l’attaquant algérien s’est montré particulièrement prolifique durant la préparation de Manchester City.

Mahrez makes no mistake and it’s three! 🔥

🔵 3-0 🔴 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/GftoIAGv0h

— Manchester City (@ManCity) July 31, 2021