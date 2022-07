Manchester City : le dénouement du feuilleton Riyad Mahrez

Le feuilleton de la prolongation de l’international algérien, Riyad Mahrez, prend fin.

Désormais, le sujet de l’avenir du joueur de l’équipe d’Algérie est clos. En effet, l’ailier du club mancunien de Manchester City a mis fin aux débats autour de sa prochaine destination en prolongeant son contrat avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium jusqu’en 2025.

Après s’être séparé de deux joueurs dans la ligne d’attaque cet été, le club de Manchester City a décidé de continuer à miser sur les services du natif de Sarcelles pour les saisons à venir. L’annonce de la prolongation du contrat du joueur a été faite via les réseaux sociaux du club bleu de la ville de Manchester.

Ainsi, Riyad Mahrez poursuivra son aventure au sein de la formation du tacticien catalan, Pep Guardiola. Exprimant sa joie de pouvoir prolonger son contrat avec les champions d’Angleterre, Riyad Mahrez a déclaré, « je suis très heureux de faire encore partie de cette magnifique équipe. Ici, je me réjouis de chaque moment que je passe. » dit-il.

Flamboyant lors de l’exercice précédent, la prolongation du contrat de Riyad Mahrez avec les Cityzens vient récompenser ses performances de la saison écoulée.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2022