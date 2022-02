Manchester City : Laporte fait l’éloge de Mahrez

Après la déception de la CAN 2021 au Cameroun et l’élimination précoce de l’Algérie, les Verts ont repris le chemin vers leur club professionnel, dans l’espoir de se relever à nouveau et être prêts pour les prochains défis.

C’est d’ailleurs le cas pour le capitaine des Fennecs Riyad Mahrez. Évoluant dans le championnat anglais avec Manchester City, le Chouchou des Citizens a toujours brillé sous le maillot des Skyblues.

En effet, Riyad Mahrez a présenté une très haute performance et un haut niveau de jeu, comme il avait toujours l’habitude de le faire, et ce, lors de sa première apparition avec les Citizens après la déception de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

« Riyad est un bon joueur, ce qu’il fait est incroyable » (Laporte)

L’ailier algérien était sous le feu des projecteurs tout au long de la rencontre réunissant son club à celui de Fulham, ce samedi 5 février. Une confrontation enflammée entrant dans le cadre du 4e tour de la FA Cup.

À cet effet, le défenseur de Manchester City, l’Espagnol Aymeric Laporte, n’a pas manqué de faire l’éloge de son coéquipier algérien, Riyad Mahrez, lançant : « Mis à part les buts, je pense qu’il faut regarder chaque joueur et ce qu’il peut faire, comment il joue, comment il fait tout », a-t-il déclaré au site officiel de Man City.

« Riyad est un bon joueur, ce qu’il fait est incroyable, regarder les longs ballons quand ils viennent, et l’impact qu’il laisse lors de chaque rencontre, son empreinte laissée derrière lui sur chaque pelouse, sont juste incroyables, » ajoute-t-il, avant de poursuivre : « Maintenant, il est dans son meilleur moment, et il mérite bien plus. Je suis sûr qu’il marquera de plus en plus de buts parce qu’il travaille pour ça, et il a aussi du talent. »

Mahrez brille face à Fulham

Il est également utile de rappeler que Riyad Mahrez a fait un sacré retour aux Citizens, lors de la rencontre face à Fulham, soldée par la victoire des Skyblues (4-1).

La star algérienne a réussi à inscrire 2 magnifiques buts, le premier par un penalty et le deuxième par une belle performance. Ainsi, le Fennec a aussi livré une passe décisive à son coéquipier, participant à signer un autre joli but en faveur des Citizens.