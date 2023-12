Manchester City : Guardiola évoque encore le départ de Riyad Mahrez

Apparemment, Pep Guardiola regrette toujours le départ de Riyad Mahrez de Manchester City. Le technicien espagnol l’a déclaré ouvertement lors de la conférence de presse d’après-match face à Liverpool.

L’été dernier, Riyad Mahrez a décidé de quitter Manchester City pour aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite. En effet, il a opté pour Al-Ahli Saudi après avoir reçu une offre financière astronomique.

Un choix de carrière contesté par les supporters algériens. Déçus, ces derniers étaient unanimes à dire que le capitaine de la sélection nationale a précipité son départ vers le golfe. À 32 ans, il pouvait encore évoluer dans le haut niveau.

Certes, son entraineur à Manchester City, Pep Guardiola, était contre le départ de Mahrez. Mais comme ce dernier a insisté de partir, le club a fini par lui accorder un bon de sortie. Lors de la conférence de presse d’après-match face à Liverpool, le technicien espagnol revient, une nouvelle fois, sur le départ de son joueur.

🚨 À LIRE AUSSI : CAF Awards 2023 : pas de Ballon d’Or africain pour Riyad Mahrez

« Je voulais que Gundogan reste ici, je voulais que Riyad (Mahrez) reste ici, mais ils voulaient partir pour un nouveau défi dans la vie, pour des problèmes familiaux ou pour quoi que ce soit d’autre. Merci beaucoup les gars, car cela n’aurait jamais pu arriver sans vous ! Impossible ! ». A-t-il déclaré.

Visiblement, Guardiola regrette toujours le départ de son attaquant. Certes, il ne misait pas sur lui comme titulaire à part entière, mais l’attaquant des Verts donnait toujours des solutions offensives à son entraineur.

Pep Guardiola: “I wanted Gundogan to stay here, I wanted Riyad to stay here, but they wanted to leave – for a new challenge in life, for family issues, for whatever. ‘Thank-you so much guys, because it never could have happened without you! Impossible!’”, as per @BeanymanSports. pic.twitter.com/h8CWmpKFZY

— City Report (@cityreport_) December 9, 2023