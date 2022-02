Manchester City : Guardiola attend-t-il plus de Mahrez ?

La star de l’équipe nationale Riyad Mahrez ne cesse de marquer fortement son retour aux Citizens. Après la déception de la CAN 2021 au Cameroun, le Vert revient en forme avec Manchester City.

Buteur et passeur décisif lors de ses dernières rencontres avec son club anglais des Skyblues, l’ailier algérien semble vite surmonter la déception de ladite CAN, et l’élimination précoce de l’Algérie, du tout premier tour de ce tournoi.

En effet, la haute performance présentée par le Fennec lors de ses derniers matchs avec les Citizens a suscité un grand bruit médiatique et continue à faire la Une des médias, nationaux et internationaux.

Guardiola pas complètement satisfait de Mahrez ?

Toutefois, ce grand niveau présenté par Mahrez ne semble pas être à la hauteur des attentes de son entraîneur espagnol, Pep Guardiola.

Lors d’une conférence de presse, le technicien espagnol s’est exprimé qu’il en attend plus de son talentueux joueur algérien, Riyad Mahrez. Ce dernier estime même que son ailier est encore loin du niveau qu’il avait l’an dernier sur les cinq-six derniers mois.

« La saison dernière est le meilleur que j’ai vu de Riyad. Je pense qu’il peut faire mieux cette saison pour atteindre le niveau qu’il avait lors des cinq-six derniers mois l’an passé. L’année dernière, c’était fantastique la façon dont il jouait. Il peut faire mieux », lance Guardiola, mettant ainsi un coup de pression sur le natif de Sarcelles.

« Mahrez a du talent » (Laporte)

Par ailleurs, il convient également de rappeler que le coéquipier de Mahrez, l’Espagnol Aymeric Laporte n’a pas manqué de faire l’éloge du talentueux Algérien à la suite de sa très haute performance lors des dernières confrontations, où il a lancé : « Riyad est un bon joueur, ce qu’il fait est incroyable, regarder les longs ballons quand ils viennent, et l’impact qu’il laisse lors de chaque rencontre, est juste incroyable »

« Maintenant, il est dans son meilleur moment, et il mérite bien plus. Je suis sûr qu’il marquera de plus en plus de buts parce qu’il travaille pour ça, et il a aussi du talent », ajoute-t-il