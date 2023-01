Manchester City : de neutre à brillant, Mahrez dévoile son secret

Étincelant depuis la reprise des championnats européens, l’international algérien, Riyad Mahrez, est sur un nuage. Retrouvant son meilleur niveau, le capitaine de l’équipe d’Algérie est sur une dynamique grandiose avec son club mancunien.

En effet, l’ailier de Manchester City est le joueur algérien le plus décisif de ce début d’année de 2023. Ainsi, réussissant à inscrire 7 buts et à délivrer 3 passes décisives, Mahrez renoue avec les bonnes performances après une période moins brillante.

Revenant sur cette dernière, le Fennec a accordé une interview au groupe médiatique « BeIN Sports » pour expliquer le contraste entre ces deux périodes.

« Je vais dire que je n’étais pas bien mentalement durant la période précédente. Ça n’était pas forcément les problèmes qui impacté mon rendement, mais le mental n’y était pas. » dit-il en réponse à une question sur le saut de niveau qu’il affiche.

En effet, l’international algérien, Riyad Mahrez, semblait loin de son niveau. Peinant à être décisif, Mahrez enchaînait les performances neutres. Un bien triste période pour la star algérienne.

« Je suis conscient que je n’avais pas livré de bonnes prestations avant la Coupe du monde. Cela a changé depuis. Je continue à travailler pour retrouver mon meilleur niveau. Actuellement, je me sens bien. » ajoute-t-il.

L’action du match face aux Wolves 💥 @Sure | #MoveOfTheMatch pic.twitter.com/aukCVjqLmU

Après une Coupe du monde exceptionnel de part son déroulement en hiver, la pause que le Mondial a imposée semble bénéfique pour le capitaine des Verts. En effet, lors de son interview accordée au média qatari de « BeIN Sports », Riyad Mahrez a indiqué, « Dans le haut niveau, on n’a pas le droit de passer une longue période sans être brillant. Si tu peines à performer, la concurrence te dépassera. Je me sens prêt maintenant. Je travaille d’arrache-pied pour donner de mon meilleur. » indique l’international algérien, Riyad Mahrez au micro de BeIN Sports.

Questionné sur la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Coupe du monde en l’occurrence, le natif de Sarcelles s’est montré déçu de ne pas être présent avec l’Algérie dans cet événement planétaire, « Il m’était difficile de suivre les matchs du Mondial à la maison. Nous méritions de participer à ce Mondial 2022. » a-t-il-affirmé.

Avec un nouveau départ qui s’annonce pour l’équipe d’Algérie pour la période à venir, Riyad Mahrez, montre le chemin à suivre pour essayer de relever la sélection nationale afin de renouer avec les victoires, « Nous devons dépasser cet épisode et travailler davantage pour briller à nouveau. Nous serons nous ressourcer de notre détresse. » explique-t-il.

À noter que l’équipe de Manchester City affrontera ce soir l’équipe londonienne d’Arsenal pour le compte du 4e tour de la Coupe d’Angleterre, FA Cup. Ce match débutera dès 21h.

Time to take on Arsenal! 💪#ManCity pic.twitter.com/HYqHsJe6rW

— Manchester City (@ManCity) January 27, 2023