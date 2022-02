Man City – Tottenham : Mahrez met Guardiola au cœur de la polémique

Hier, un grand rendez-vous footballistique a eu lieu, un match entre Manchester City et Tottenham. Cette grande rencontre que le stade de l’Etihad a abrité a eu une fin inattendue où les Cityzens se sont inclinés, et ce, après 16 matchs sans défaite ( 14 victoires et un nul ).

Les visiteurs ont annoncé la couleur dès le début de ce match dans le cadre de la 26e journée de la Premier League, ils ont attaqué fort et ont pu marquer grâce à Kulusevki (4e) et Kane qui a frappé deux fois, la première à 59e minute et la deuxième durant le temps additionnel 90e+5. Le Man City a perdu sur sa pelouse (2-3) face à Tottenham.

Durant ce match, les filets des Spurs ont tremblé deux fois, la première grâce à Ilkay Gundogan et la deuxième grâce à un penalty de l’international algérien, Riyad Mahrez.

« The magician » sur le banc explique la défaite

La toile a été envahi par les tweets et les publications des supporters de Manchester City qui ont vivement critiqué le choix de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. En effet, la grande star du club ne faisait pas partie du onze entrant, il n’a pu rejoindre ses coéquipiers qu’à la 68ème minute du jeu pour remplacer Raheem Sterling. Beaucoup ont expliqué cette défaite par l’absence de Mahrez qui se ressentait sur le terrain.

Les internautes se sont indignés contre cette décision, ne comprenant pas que Mahrez reste sur le banc alors qu’il ne fait que prouver qu’il est un élément indispensable pour son club, notamment avec son penalty au temps additionnel. On a pu lire dans les commentaires « je suis un fan de Chelsea et je ne comprends pas comment laisser Mahrez sur le banc pour un tel match« , « une bonne gifle pour Guardiola pour ne plus laisser Mahrez sur le banc » ou encore « Man City est éteint sans Mahrez comme titulaire« .