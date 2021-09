Man City – PSG : un petit match pour City, un grand pour Mahrez

Le Parc des Princes est habitué aux grands matchs. Hier, sa pelouse a réuni beaucoup de grands joueurs notamment pour le club hôte grâce à ses nouvelles recrues.

Lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, les Parisiens ont reçu les Citizens. Un match tant attendu puisque les deux équipes ont des joueurs exceptionnels. Rappelons que le podium des trois meilleurs dribbleurs au monde est occupé par le trio Messi, Neymar et Mbappé, alors que chez City Mahrez prend la 7ème place.

Le Paris Saint Germain a remporté le match (2-0) une victoire signée Gueye, Messi et le grand Donnarumma.

Titulaire face au club parisien, l’algérien est le joueur le plus remarqué du coté des Skyblues, il a réussi à séduire en une impressionnante performance individuelle, ses pieds étaient derrière beaucoup de ballons, Mahrez était sans doute, le meilleur Mancunien.

Ce n’est pas son premier grand match face au PSG

Le capitaine des Verts avait mis un KO au PSG l’année passée, il avait fait trembler les filets du Parc, un but à l’aller et deux autres au retour, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Cette année le scénario est différent, plus difficile, notamment avec la rotation de Guardiola.

L’international algérien s’était exprimé lors d’une conférence de presse, avouant la puissance de l’équipe adverse avec ses nouvelles recrues, il se montre tout de même excité de jouer ce genre de match, sa passion pour le football se ressent.

« Riyad est un joueur exceptionnel, il joue tout le temps avec l’équipe. Face au PSG, il a montré sa qualité » a déclaré l’entraîneur espagnol, Pep Guardiola, qui n’a pas fait de ce joueur exceptionnel titulaire pendant 5 matchs consécutifs.