Man City : nouvelle distinction pour Mahrez

L’international algérien Riyad Mahrez ne cesse d’impressionner à travers ses performances avec l’équipe nationale d’Algérie mais également avec son club anglais, Manchester City, de quoi épater ses supporters, effrayer ses adversaires et offrir du show aux amoureux du ballon rond.

En effet, le chouchou des Citizens a été élu joueur du mois de décembre. Auteur de quatre buts, trois passes décisives et des performances exceptionnelles, il est actuellement le meilleur buteur de son club avec 13 buts en 25 matchs, méritant amplement sa nouvelle distinction.

Le « player of the month » a obtenu 80% des 36 000 votes enregistrés, dépassant ainsi ses coéquipiers Kevin De Bruyne (11%) et Raheem Sterling (9%). Suite à cette nouvelle distinction, les médias du club ont organisé un concours qui permettra aux fidèles supporters des skyblues de gagner un maillot du club dédicacé par Mahrez.

Mahrez face à la Sierra Leone

Les Verts ont été déçus suite au score nul (0-0) contre la Sierra Leone, lors du premier match de l’EN dans le cadre de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN 2022 ). Alors que les champions en titre devaient entamer cette compétition avec une victoire, leur adversaire a entravé leurs tentatives de marquer à maintes reprises. Le capitaine des Verts a joué 90 minutes à Douala, au cœur du meilleur jeu algérien.

Après le match, l’ailier de Man City a tenu à rassurer les supporters de l’équipe nationale à travers une publication sur son compte Instagram où il a écrit « certes, ce n’était pas le début escompté, mais nous pouvons et nous allons faire mieux dans l’avenir ».