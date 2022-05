Man City : nouvelle distinction pour Mahrez

Riyad Mahrez figure dans le onze type de la champions ligue Européenne de l’exercice 2021/2022. Une autre consécration personnelle pour l’international Algérien amplement méritée. Il aura réalisé une saison exceptionnelle avec Manchester City.

Si Manchester City a atteint la demi-finale de la Champions ligue Européenne, c’est en raison de la grande forme affichée par ses cadres. Riyad Mahrez en fait parti. En effet, l’international Algérien a fortement contribué aux bons résultats des Citizens lors de la prestigieuse compétition Européenne. Il a été l’auteur de sept buts, ce qui est impressionnant dans le haut niveau.

Les efforts du natif de Sarcelles viennent d’être récompensés. Il figure dans le onze type de la Champions Ligue Européenne de l’exercice 2021/2022. Une nouvelle consécration personnelle pour lui au terme d’une saison exceptionnelle. Amplement méritée pour lui dans la mesure où ses statistiques plaident largement en sa faveur.

Riyad dans le même onze avec de stars mondiales

Riyad Mahrez figure dans le même onze avec des stars Mondiales. Un onze dans lequel on trouve Mohamed Salah, Karim Benzema ou encore Robert Lewandowski.

Dans les bois, Thibault Courtois est, sans surprise, le meilleur gardien de but de la champions ligue Européenne version 2021/2022. En défense, on trouve Reinildo Mandava (Atlético Madrid), Eder Militao (Real Madrid) et Joao Cancelo (Man City). Quatre joueurs figurent dans le milieu de terrain, en l’occurrence Arnaut Danjuma (Villareal), Le Roy Sané (Bayern Munich), Riyad Mahrez (Man City) et Mohamed Salah (Liverpool).

Enfin, l’UEFA a choisi Karim Benzema (Real Madrid), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) comme les meilleurs attaquants. A noter que quatre joueurs Africains figurent dans ce onze type. En plus de Mohamed Salah et Riyad Mahrez, il s’agit du Mozambicain Reinildo Mandava et l’Ivoirien Sébastien Haller.