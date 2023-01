Man City : Mahrez vise une 2e distinction personnelle d’affilé

Riyad Mahrez est en lice pour une autre disctinction personnelle. En effet, il est nominé pour le joueur du mois de Manchester City pour le deuxième mois de suite.

Après un début de saison compliqué, Riyad Mahrez a pu retrouver son meilleur niveau depuis la dernière trêve de la Coupe du Monde 2022. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est sur une courbe ascendante impressionnante.

Le capitaine de la sélection nationale a fortement contribué aux derniers bons résultats de Manchester City. Avec notamment 5 buts et 2 passes décisives durant ce mois de janvier, il n’a clairement pas fait les choses à moitié. L’homme fort de Djamel Belmadi pourrait bien connaitre une nouvelle consécration pour le deuxième mois d’affilée.

En effet, il est nominé pour le meilleur joueur de mois. Il est en lice avec ses coéquipiers AKE et Grealish. Ce n’est pas une surprise vu ses très bonnes performances lors du mois en cours. A rappeler que l’ailier droit des Verts a été élu le « Citizens » du mois de décembre. Une distinction personnelle amplement méritée.

.@jackgrealish, @nathanake and @Mahrez22 have been nominated for @etihad‘s Player of the Month award for January! 🙌

Cast your vote! ⤵️

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2023