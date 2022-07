Man City : Mahrez signe sa première performance en amical

Après avoir poursuivi l’aventure le club mancunien de City en signant la prolongation de son contrat, l’international algérien, Riyad Mahrez, entame admirablement la pré-saison.

Lors des préparatifs pour le prochain exercice de 2022/2023, le club anglais de Manchester City a affronté le club mexicain de Club América en terres texanes aux États-Unis.

Un match qui a connu la victoire des hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, sur le score de 2-1. L’ouverture du score a été l’œuvre du milieu de terrain belge, Kevin De Bruyne après une demi-heure de jeu.

Encaissant le but de l’égalisation, les Cityzens ont repris l’avance au tableau d’affichage grâce à un second but de milieu belge suite à une passe entre les lignes de la défense adverse signé Riyad Mahrez. Une implantation qui gratifie la participation de l’ailier algérien avec les champions d’Angleterre cette saison.

Décisif, Riyad Mahrez affiche d’ores et déjà ses ambitions pour la saison à venir avec le club mancunien de Manchester City malgré les 45 minutes durant lesquelles il a pris part lors de ce match.

DE BRUYNE THROUGH THE KEEPER’S LEGS 😱 pic.twitter.com/o954wCltbh — ESPN FC (@ESPNFC) July 21, 2022

La tournée américaine de Manchester City

À l’instar de beaucoup de clubs européens, Manchester City prépare son entrée en lice pour la prochaine saison aux Etats-Unis d’Amérique. Une phase préparatoire qui s’inscrit dans le but de reprendre forme après plusieurs mois sans compétition.

Pour le club de City, la tournée américaine sera l’occasion d’affronter l’un des ogres du football européen ; en effet, les coéquipiers de Riyad Mahrez disputeront le Bayern Munich en amical. Un match qui servira de test aux Cityzens avant la rencontre du Community Shield face au rival des dernières saisons, le club du Liverpool.

Les rencontres entre les deux mastodontes du football anglais ont fait chavirer les téléspectateurs à travers le monde. Pour cette saison, les retrouvailles s’annoncent prometteuses.

En effet, après les recrutements majestueux effectués par les deux clubs en ligne d’attaque avec la signature du norvégien, Erling Haaland, du côté de Manchester City, et l’Uruguayen, Darwin Núñez, chez les Reds de Liverpool, les fans du football n’ont d’yeux que pour le début de la prochaine saison.

Avec le match du Community Shield, l’équivalent de la super coupe en Angleterre, les deux formations offriront un avant-goût du spectacle de la Premier League pour la saison 2022/2023. Ce match se jouera le samedi 30 juillet prochain.