Man City : Mahrez file vers une autre récompense personnelle

Riyad Mahrez est nominé pour le titre du «joueur de la saison» à Manchester City et ce, pour la deuxième saison consécutive, avec Kevin De Bruyne et Bernando Silva. Les statistiques du capitaine de la sélection nationale plaident largement en sa faveur pour décrocher ce titre personnel au détriment de ses deux coéquipiers.

L’international Algérien a, certes, passé une sale après-midi dimanche dernier après avoir raté un pénalty face à West Ham et privé ainsi son équipe de la victoire qui lui aurait permit d’assurer officiellement le titre de la Premier League à une journée de sa fin, mais cela ne reflète absolument pas sa saison remarquable réalisée avec Manchester City. Et pour preuve, il est nominé pour le titre du meilleur joueur «Citizen» de la saison, avec ses deux coéquipiers Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, tous les deux auteurs d’une très bonne saison avec Man City.

Une consécration personnelle qui tient à cœur le capitaine de la sélection nationale, lui qui a battu plusieurs records cette saison avec Manchester City.

Statistiquement, Riyad devance De Bruyne et Silva

Certes, Riyad Mahrez aura devant lui deux prétendants sérieux pour le titre du meilleur joueur de la saison à Manchester City, en l’occurrence Kevin De Bruyne et Bernando Silva, mais statistiquement, il devance ses coéquipiers.

En effet, l’ailier droit de la sélection nationale a inscrit 24 buts dans toutes compétitions confondues en 46 matchs joués, dont 30 titularisations. Mieux il a délivré 9 neuf passes décisives. Meilleur buteur des «Citizens» cette saison, il est impliqué dans 33 réalisations de Manchester City, contre 32 pour De Bruyne, avec 44 apparitions. L’international Belge a été l’auteur de 19 buts dans toutes compétitions confondues et de 13 passes décisives délivrées.

Quant à Bernado Silva, il pointe à la sixième place des joueurs de Man City les plus prolifiques lors de l’actuel exercice. Pièce maîtresse au sein de la bande à Pep Guardiola, l’international Portugais a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives. Un bilan réalisé en 49 apparitions.

En terme de chiffres, on peut dire que Riyad Mahrez devance ses deux coéquipiers, reste à savoir si ladite récompense personnelle lui sera décernée. On en saura dans les jours à venir…