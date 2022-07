Man City : Mahrez évoque pour la première fois la venue de Haaland

Riyad Mahrez parle pour la première fois d’Erling Haaland. Selon lui, la venue du Norvégien ne va pas changer le style de jeu de Manchester City.

Comme tout le monde le sait, Riyad Mahrez poursuivra bel et bien l’aventure avec Manchester City. Il y a environ dix jours, il a prolongé officiellement son contrat pour deux autres saisons. Il est désormais lié avec son club jusqu’en 2025.

Le capitaine de la sélection nationale s’est remit au travail avec son équipe après des vacances bien mérités. Il prend part au tournoi amical USA Tour avec Manchester City, en affrontant hier soir le Bayern de Munich. Titularisé pour le deuxième match amical de suite, Mahrez sera sans doute l’un des joueurs sur lequel misera beaucoup son entraineur Pep Guardiola lors du prochain exercice.

Auteur d’une saison époustouflante, le natif de Sarcelles prétend à faire beaucoup mieux lors du prochain exercice. Il ambitionne aussi à remporter la ligue des champions européenne avec les «Sky Blues ».

«La venue de Haaland ne changera pas notre style de jeu»

Riyad Mahrez évoluera à coté d’un nouveau coéquipier en attaque, en l’occurrence Erling Haaland. L’ailier droit de la sélection nationale évoque pour la première fois la venue de la star norvégienne.

«C’est un renfort de taille pour notre équipe. Il est jeune et pétris de qualités. C’est bien de l’avoir avec nous. Certes, ses qualités sont différentes à celles de Raheem (Sterling) et Gabriel (Jesus), mais sa venue ne va pas changer notre style de jeu. L’équipe joue de la même façon depuis l’arrivée de Guardiola. Il y avait des partants et des arrivées, mais le style de jeu n’a jamais changé ». Dira Mahrez en conférence de presse.

A rappeler que Riyad Mahrez a disputé 47 matchs lors de la saison écoulée, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 24 buts et délivré 9 passes décisives. Mieux, il a été sacré champion d’Angleterre avec Man City au terme de l’exercice précédent.