Man City : Mahrez de nouveau nominé pour une distinction personnelle

Sur une courbe ascendante impressionnante, Riyad Mahrez plane au dessus de la Premier League. L’international algérien vise une autre distinction personnelle du mois de janvier.

Après un début de saison compliqué, Riyad Mahrez a pu retrouver son meilleur niveau depuis la dernière trêve de la Coupe du Monde 2022. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est sur une courbe ascendante impressionnante.

Il faut dire aussi que le capitaine de la sélection nationale a fortement contribué aux derniers bons résultats de Manchester City. Et ce, toutes compétitions confondues. Avec notamment 5 buts et 2 passes décisives durant ce mois de janvier, il n’a clairement pas fait les choses à moitié. D’ailleurs, ses efforts ont été récompensés. En effet, il a été élu meilleur « Citizen’s » du mois de janvier.

Elu meilleur « citizen’s » du mois de janvier, pour la deuxième fois d’affilé, le capitaine de la sélection nationale vise une autre distinction personnelle. En effet, il est nominé pour le meilleur joueur du mois de janvier par la « Professionals Footballers Association ».

Riyad Mahrez est en lice avec d’autres gros bonnets de la Premier League. Il s’agit de Dan Burn et Nick Pope (Newcastel), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) et enfin Solly March (Brighton).

Le « PFA » a mit le lien du sondage aux supporters anglais sur les réseaux sociaux pour élire leur meilleur joueur de la « Premier League » du mois de janvier.

Your PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Month nominees for January

⚫️ Dan Burn

🔵 @Mahrez22

🔵 Solly March

⚫️ @Popey1992

🔴 @MarcusRashford

🔴 @BukayoSaka87

🗳️ Vote: https://t.co/wNQa39LiWx pic.twitter.com/S7VsNoujGb

— Professional Footballers’ Association (@PFA) February 8, 2023