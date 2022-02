Man City : le club lance un message élogieux de Mahrez

Le club de Manchester City fait les yeux doux à Riyad Mahrez. Le compte officiel des Cityzens sur Twitter a publié une vidéo montrant que l’international algérien ne se cache pas du froid du nord de l’Angleterre.

La vidéo a pour but d’être « funny » comme disent les Anglais. Le club mancunien a choisi de légender cette vidéo comme suit « tout le monde souffre de froid de Manchester, quant à Mahrez … » en montrant le capitaine des verts avec des habits pas trop conformes à la saison hivernale.

Mahrez et la ville de Manchester

En 2018, Riyad faisait le forcing pour rejoindre le club de Manchester City. Son ancien club, Leicester City, bloquait son transfert et ne voulait pas se séparer de sa recrue la plus importante de l’histoire récente du club. Après le miracle de 2016, Les Foxes de Leicester se sont fait une place dans le paysage du football anglais et mondial. Un titre inespéré pour le club qui était jusqu’alors en deuxième division anglaise. Mahrez était le chef d’orchestre de cette équipe, avec un certain attaquant inconnu qui se dénomme Jamie Vardy, les deux hommes ont formé un duo des plus magiques de l’histoire du foot anglais

Aujourd’hui, et après 4 saisons de bons et loyaux services, le contrat de l’ailier algérien touchera à sa fin en 2023. Le club de City n’a pas encore tranché sur cette question, mais le capitaine de l’équipe d’Algérie semble avoir des envies de continuité puisqu’il est maintenant habitué à la ville du nord du royaume.

Le club de City viserait-il à faire une compagne via les réseaux sociaux en montrant que Mahrez s’acclimate beaucoup mieux à la ville ? Les prochaines jours nous le diront.