Man City LDC : Mahrez entre dans l’histoire du football africain

Riyad Mahrez est en train d’améliorer ses statistiques d’une saison à l’autre. Buteur face au RC Leipzig hier soir en Ligue des Champions Européenne, il fait partie des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la prestigieuse compétition européenne.

Riyad Mahrez a retrouvé sa place de titulaire à l’occasion du match d’hier soir face au RC Leipzig, dans le cadre de la Ligue des Champions Européenne. Il a réussi un retour gagnant dans le onze puisqu’il a été l’auteur de l’unique but qui a permis à son équipe de revenir du nul de son déplacement en Allemagne. Cela a permit aux citizens de prendre une option pour la qualification, en attendant de jouer le match retour.

En effet, il a ouvert le score dès la 25e minute de jeu pour les siens. Mais les locaux ont réussi à remettre les pendules à l’heure, signé Gvardiol à la 69e minute. Sa bonne performance a été récompensée puisqu’il a été élu l’homme du match. Encore une fois, Mahrez prouve que c’est un joueur des grands rendez-vous.

Par ce nouveau but, le capitaine de la sélection nationale a amélioré ses statistiques. Son 20e but dans la prestigieuse compétition continentale lui permet d’entrer encore une fois dans l’histoire du football africain. Il devient le cinquième joueur africain de l’histoire à inscrire au moins 20 buts en Ligue des Champions.

Mohamed Salah prend la tête du classement, en égalité avec Didier Drogba (44 buts pour chacun). Ils sont suivis de Samuel Eto’o (30 buts) et Sadio Mané (27 buts).

Riyad Mahrez joins an elite group of African stars 🇩🇿#UCL pic.twitter.com/cxL5V77O8G — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 22, 2023

Riyad Mahrez est élu HOMME DU MATCH. 🌟🇩🇿 pic.twitter.com/MHtrTfHpUI — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2023

« On aurait pu gagner »

A l’issu du match, Riyad Mahrez a livré ses impressions à propos du match nul réalisé face au RC Leipzig. « À la fin du match, on était un peu énervés. Le coach nous a demandé de nous calmer. La qualification est encore jouable puisqu’il reste le match retour à jouer ». A-t-il déclaré.

Poursuivant sa déclaration, il dira : « Nous sommes un peu mitigés, car on a bien maitrisé la première mi-temps, mais on n’a pas réussi à le faire en seconde période. Peut-être parce qu’ils ont été meilleurs et nous ont dérangés. À l’arrivée, un match nul à l’extérieur peut arriver ».

L’attaquant algérien de Manchester City a aussi évoqué la prestation décevante de son coéquipier Erling Haaland. « Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu, mais c’est un attaquant puissant, qui va vite, on connaît ses qualités. Ce n’est pas à lui de décrocher, d’aller chercher les ballons. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons par match ». A-t-il conclut.