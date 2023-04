Man City : Guardiola révèle la grande importance de Mahrez dans l’équipe

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a encensé Riyad Mahrez après son triplé face à Sheffield United en FA Cup. Le technicien espagnol affirme que l’international algérien est un élément très important au sein de la formation des Citizens.

Non-utilisé lors de la double-confrontation du ¼ de finale de la Ligue des Champions Européenne face au Bayern Munich, Riyad Mahrez a répondu à sa façon à son entraineur Pep Guardiola lors du match face à Sheffield United, dans le cadre de la demi-finale de la FA Cup. Aligné parmi le onze de départ, l’international algérien s’est distingué par un triplé. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été le grand artisan de la qualification de Manchester City pour la finale de la compétition.

Le coach des Citizens est amplement satisfait de la performance de son attaquant. En effet, il n’a pas tari d’éloges sur le capitaine des Verts à l’issue de la rencontre. Il affirme que Riyad est un élément très important au sein de l’équipe.

« J’ai probablement perdu la bataille pour lui faire comprendre à quel point il était important dans le groupe. C’est un joueur exceptionnel, qu’il joue ou qu’il ne joue pas. Un joueur pour les grands matches, il a la mentalité pour marquer des buts. (…) C’est vraiment bien d’être en finale et je suis content pour Riyad parce qu’il aime jouer et parce qu’il a beaucoup donné pour le club ces dernières années. Et j’espère qu’il donnera encore plus dans le futur ». Dira-t-il, dans des propos relayés par AS.

A LIRE AUSSI : FA Cup : Mahrez inscrit un triplé et qualifie le Man City en finale

Mahrez récupère le badge de certification de son compte Twitter

Il y a quelques jours, Riyad Mahrez, à l’image de plusieurs stars, a perdu le badge de certification de son compte Twitter. La raison ? C’est tout simplement pour ne pas avoir payé l’abonnement pour certifier son compte officiel.

Mais l’ailier droit des Verts vient de récupérer son « badge bleu ». Il a commenté ça avec un grande humour : « Et je n’ai rien payé pour le badge bleu ». A-t-il écrit sur son compte Twitter.

(and no I didn’t pay for the blue tick 😆😆) — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 23, 2023

A LIRE AUSSI : Polémique badge Twitter payant : réaction ironique de Mahrez