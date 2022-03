Man City : Guardiola rend un vibrant hommage à Mahrez

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, n’a pas tari d’éloges sur Riyad Mahrez. Il l’a qualifié du joueur exceptionnel après avoir enchainé de très bonnes performances.

Riyad Mahrez pète la forme. Lors des derniers matchs disputés avec Manchester City, il a été l’un des grands artisans des succès de son équipe, en étant l’auteur de plusieurs buts et passes décisives. De très bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues à son entraineur Pep Guardiola. Ce dernier, a encensé son ailier droit et se dit satisfait de son rendement. «J’essaye toujours de le pousser à travailler car je sais qu’il peut faire mieux vu l’énorme potentiel dont il jouit. On a souffert ensemble, c’est un joueur aux grandes qualités. Je l’apprécie beaucoup parce qu’il s’adapte à la pression. » Dira le technicien Espagnol dans une déclaration qu’il a accordée au site officiel de Manchester City.

Guardiola ne s’arrête pas là. Selon lui, Mahrez est un joueur que n’importe quel entraineur souhaite l’avoir dans son équipe. «Riyad aime jouer les grands matchs. C’est difficile de trouver un joueur à son talent. Ce n’est pas mon avis seulement, mais je crois que c’est celui de tout le monde au club que ce soit les responsables, les membres du staff technique et les joueurs qui connaissent la grande valeur de Mahrez au sein de l’équipe » a-t-il ajouté.

Poursuivant sa déclaration, Pep ajoute : «C’est un élément incontournable à Man City en étant derrière plusieurs buts de l’équipe. C’est aussi un joueur qui sait exécuter les pénaltys, tout en ayant une très bonne vision de jeu ».

Selon Guardiola, Mahrez a toujours été exceptionnel depuis qu’il a rejoint le championnat Anglais. «Je ne peux pas dire que la saison en cours est la meilleure pour lui. Il évolue en Premier League depuis plusieurs saisons. Il connait donc qu’est ce que ça veut dire le haut niveau. La saison passée il était aussi exceptionnel » a-t-il conclut.

Une autre source de motivation pour Riyad

Les éloges de Pep Guardiola, qui fait parti des meilleurs entraineurs au monde, ne peuvent être qu’une autre source de motivation pour Riyad Mahrez. Ce dernier va sans doute redoubler d’efforts afin d’être encore meilleur lors des prochains rendez-vous.

Le capitaine des Verts fera en sorte de continuer à enchainer les bonnes performances et mener ainsi son équipe à réaliser les meilleurs résultats possibles pour la suite du parcours. Cela ne pourra être qu’en faveur de la sélection nationale, à quelques jours seulement de la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022.

En affichant une forme éblouissante, Mahrez sera le joueur sur lequel Belmadi misera beaucoup face aux «Lions Indomptables ». Un atout majeur que dispose le sélectionneur national pour se qualifier pour la prochaine coupe du monde.