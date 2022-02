Man City et le Havre rendent un bel hommage à Mahrez

À l’occasion de son 31ᵉ anniversaire, Riyad Mahrez a fait l’objet d’un vibrant hommage de la part de l’un de ses anciens clubs.

Pensionnaire de la seconde division française, le Havre Athletic Club n’a pas raté l’occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à son ancien joueur. « Riyad Mahrez, Champion d’Angleterre et champion d’Afrique… Notre ancien Ciel & Marine fête aujourd’hui ses 31 ans ! Joyeux anniversaire à Riyad » c’est ce que club de la Normandie a publié sur son compte Twitter. Les Salamandres témoignent ainsi leur grand amour pour le capitaine de l’équipe d’Algérie qui était l’une des révélations de ce club réputé pour être une niche de joueurs de qualité.

Pour rappel, le natif de Sarcelles a passé 3 saisons avec le HAC avant de rejoindre le championnat anglais sous les couleurs de Leicester City pour la somme de 500 mille euros en janvier 2014.

Mahrez sur toutes les lèvres

Le club actuel du Fennec n’a pas manqué de féliciter lui aussi son talentueux joueur. Manchester City a célébré l’anniversaire de Riyad Mahrez en postant sur son compte Twitter une vidéo compilation des meilleurs buts de l’ailier algérien avec les Cityzens. Le club mancunien a été élogieux à l’égard de son attaquant en montrant les buts les plus importants que Mahrez a pu inscrire lors des précédentes saisons avec le club du nord de l’Angleterre. Gestes de grande classe, coup franc salvateur et célébrations pleines de rage, la vidéo dédiée au capitaine des verts n’a laissé aucun doute sur son statut au sein de l’équipe de Pep Guardiola.

Un anniversaire qui clôture une année mitigée

L’année civile qui vient de s’achever pour l’international algérien a été riche en événements. Entre une qualification sensationnelle en finale de la League Des Champions après une démonstration face au Paris Saint-Germain (3 buts en 2 matches lors de la demi-finale en 2021), une finale perdue face au club londonien de Chelsea et une élimination précoce de la CAN 2022 avec l’équipe de l’Algérie, Riyad Mahrez clôture une année qui lui a conférée plus de maturité sur tous les plans et entame une autre qui va lui permettre d’améliorer davantage ses statistiques et de remplir encore son armoire à trophées, mais surtout d’effacer l’échec de la dernière coupe d’Afrique avec les verts.