Man City convoite Cherki pour remplacer Mahrez, Laurent Blanc tacle le franco-algérien

Avec le départ pressenti de Riyad Mahrez, le club de Manchester City s’active dans les coulisses pour remplacer son ailier algérien.

En effet, les dirigeants du club mancunien et champion d’Europe en 2023 auraient établi une liste des potentiels joueurs qui remplaceraient Mahrez dans l’aile droite de l’attaque.

Ainsi, selon les informations du journaliste Graeme Bailey, Manchester City a coché le nom d’un jeune franco-algérien afin de prendre la relève de Riyad Mahrez. Selon la même source, il s’agirait du joueur de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki.

Dans sa quête de trouver un remplaçant à Riyad Mahrez, qui s’approcherait de la formation saoudienne d’Al-Ahli, le club de Manchester City compte faire ses emplettes à Lyon. Ainsi, le journaliste Graeme Bailey ajoute que les Cityzens viserait, en outre, le joueur lyonnais, Bradley Barcola.

Sanctionné par la Direction nationale du contrôle de gestion, le club de l’Olympique Lyonnais ne pourrait pas avoir la large champ de manœuvres lors de cette fenêtre des transferts. Questionné sur les récents intérêts des grands clubs pour ses joueurs, la réponse de l’entraîneur du club rhodanien, Laurent Blanc, a été surprenante.

En effet, le technicien français de l’OL a dit, « Barcola, Cherki et Lukeba ont montré des choses, mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au sommet et jouer dans des grands clubs. » explique-t-il.

Lyon manager, Laurent Blanc: « I may be a little selfish but Cherki didn’t have many games as a starter before the second half of the season. Cherki like Barcola, Being called upon by a big club is one thing, but winning is another. I advise them to stay another year in Lyon. »#CFC pic.twitter.com/uY1nJJG7FY

