Man City champion d’Angleterre : Mahrez s’offre un nouveau record africain

Manchester City a conquis son neuvième titre de champion d’Angleterre. Une nouvelle consécration qui fait rentrer Riyad Mahrez dans l’histoire par la plus grande porte. En effet, il devient le joueur africain le plus titré de l’histoire de la compétition.

Nottingham Forest a rendu hier après-midi un grand service à Manchester City. Sa victoire face à Arsenal, synonyme du maintien parmi l’élite, a permis aux Cityzens de s’offrir leur neuvième titre de champion d’Angleterre. Ces derniers, n’auront pas besoin de la victoire cet après-midi face à Chelsea pour conserver leur sacre.

Ainsi, les Sky Blues viennent de remporter la Premier League pour la troisième fois consécutive. Une consécration amplement méritée après une rude concurrence avec Arsenal.

Mahrez devance encore Drogba

Riyad Mahrez vient d’enrichir son palmarès sportif par un nouveau titre. Mieux, il s’offre un nouveau record. En effet, il devient le joueur africain le plus titré de la Premier League, avec 5 titres. Il devance plusieurs légendes africaines. On cite notamment Didier Drogba (4 titres) et Yaya Touré (3 titres).

Le capitaine des Verts est rentré dans l’histoire du football anglais par la plus grande porte. Il y a quelques semaines, il a déjà battu le record de Drogba comme meilleur passeur africain en championnat anglais. Il compte 61 passes et est capable d’améliorer encore ses stats à l’avenir.

Mahrez aura encore l’opportunité pour enrichir son palmarès. Il va disputer deux finales avec Manchester City. La première en coupe d’Angleterre face au voisin Manchester United le 3 juin prochain à Wembley et bien entendu le trophée qui fait rêver les Citizens la ligue des champions le 10 juin à Istanbul face à l’Inter de Milan, soit une fin de saison de rêve pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers qui ne sont jamais rassasiés de titres, faut-il le souligner.

Dans le cas où il remporte la LDC UEFA, il devient le deuxième joueur algérien à remporter ce trophée après Rabah Madjer en 1987 avec le FC Porto.