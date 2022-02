Man City : buteur et passeur, le retour triomphal de Mahrez (Vidéo)

Manchester City a largement dominé Fulham (4-1), ce samedi 5 février, lors des 16e de finale de la FA Cup. L’international algérien Ryad Mahrez a fait un retour triomphal en inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

Malgré l’ouverture de score des Londoniens à la 4e minute de jeu, les coéquipiers de Ryad Mahrez se sont vite rattrapés en égalisant 3 minutes après par le biais de Ilkay Gündogan, sur une passe de l’ailier algérien. À la 13e minute de jeu, John Stones ajoute un second but.

Après avoir livré l’opportunité du but de l’égalisation à l’international allemand Ilkay Gündogan, Mahrez inscrit deux buts, élargissant ainsi l’écart. Un premier but inscrit sur penalty à la 53e minute puis un deuxième marqué sur une contre-attaque quatre minutes plus tard (57e).

Le retour triomphal de Mahrez

Après ces deux réalisations, Mahrez sort lors du dernier quart d’heure (77′) pour laisser sa place à James McAfee. Guidés par le talent de l’Algérien lors de ce large succès, les Citizens se qualifient sans aucune difficulté pour le tour suivant en FA Cup.

À l’issue de cette rencontre, l’international algérien marque ainsi un retour triomphal en match officiel de son club après une prestation pour le moins décevante avec les verts lors de la CAN 2021.